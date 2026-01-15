伊朗稱沒計劃絞刑 示威者家屬喊話川普出手

▲26歲的伊朗示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）遭當局逮捕後火速判死，原定14日執行絞刑處決，但目前暫停執行。（圖／翻攝自Ｘ／Hamidreza @justchangingun）26歲的伊朗示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）遭當局逮捕後火速判死，原定14日執行絞刑處決，但目前暫停執行。（圖／翻攝自Ｘ／Hamidreza @justchangingun）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國性示威潮越演越烈，外界關注美國是否出手介入。美國總統川普表示，伊朗已停止處決示威者蘇丹尼（Erfan Soltani），伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也公開證實，強調「處以絞刑是不可能的事」；不過，蘇丹尼的家屬稱處決沒有取消，只是「沒有如期執行」，喊話川普要說到做到。

據CNN報導，據家屬和美國國務院消息，伊朗提出處決26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）的可能性，他於不到一週前被當局拘留。

川普14日表示，「我們被告知伊朗的殺戮已經停止，而且沒有處決計劃。殺戮停止了，處決也已經停止了」，他稱從可靠管道收到這個消息，「我確信如果處決真的發生了，我會非常生氣」。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）接受福斯新聞訪問時表示，伊朗政府沒有計劃要處決任何示威者，強調「絕對不可能」絞死抗議者，還稱這些是假訊息，意在激怒川普、把他捲入問題。

伊朗半官方通訊社Tasnim報道，伊朗總檢察長阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）稱，將不留情面，對他稱為「恐怖分子」的抗議者提起法律訴訟；伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週三也表示，其情報網絡已收到近40萬份公開舉報，其中一些舉報導致了逮捕行動。

人權組織「漢加」（Hengaw）表示，蘇丹尼上週四在家中被捕，4天家屬就被告知已經確定死刑執行日期，但包括執業律師的妹妹在內都被拒絕閱卷，家屬完全無法接觸到案件細節，僅被允許短暫的進行最後一次探視。

川普週二曾警告伊朗不要處決抗議者，「如果他們真這麼做，我們將採取非常強硬的行動，如果他們開始殺害成千上萬人，又說要執行絞刑，那我們就等著瞧吧，這不會有好結果。」

蘇丹尼的家屬索瑪耶（Somayeh）表示，蘇丹尼的處決並沒有按計劃進行，但處決並沒有取消，家人正在等待更多資訊。蘇丹尼一直為伊朗的自由而戰，但他判死刑後，沒有被允許聘請律師或上訴，而且審判過程非常倉促。

她也喊話，「我們現在需要的是川普真正履行他所說的話，因為伊朗人民正是基於這些言論走上街頭，手無寸鐵的民眾相信了他的話，現在卻身處槍林彈雨之中。我懇求你們，請不要讓蘇丹尼被處決。拜託。」

