伊朗稱無意把濃縮核材料移至國外 美伊特使傳6日伊斯坦堡會談

伊朗最高國家安全委員會官員巴格瑞表示，德黑蘭無意將濃縮鈾轉移至國外，強調相關議題並非未來談判重點，但在俄羅斯提議協助儲存核材料、克里姆林宮稱此事「早已列入議程」之際，伊朗仍釋出與美國重啟核談判訊號，雙方傳出6日將在土耳其伊斯坦堡展開高層會談。

根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，曾任核談判代表、伊朗最高國家安全委員會秘書處外交政策副主任巴格瑞（Ali Bagheri）表示，伊朗無意把濃縮核材料轉移至國外。

巴格瑞2日指出，伊朗沒有將濃縮核材料外運的打算，並強調潛在談判的重點基本上「不會涉及這項議題」。巴格瑞的談話是在克里姆林宮聲明之後作出。這份聲明表示，俄羅斯正致力於緩和圍繞伊朗的緊張局勢，還提到過去曾提出協助處理或儲存伊朗的濃縮鈾。

當被問及俄羅斯是否與伊朗及美國討論可能轉移伊朗濃縮鈾時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應說：「這個議題早已列入議程。」

伊朗總統已下令啟動與美國核談判

另據衛報報導，隨著美軍軍艦與軍機在該地區集結，為可能對伊朗發動打擊做準備，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）暗示，談判可能即將展開。川普1月31日也表示，伊朗方面「正在與我們認真談判」，並暗示可能達成協議以避免對德黑蘭發動軍事打擊。

阿拉奇在造訪伊朗革命領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）陵寢時表示：「（伊朗的敵人）今天談論外交，雖然伊朗始終準備好這個選項，前提是雙方彼此尊重並顧及各自利益。」

伊朗半官方的「法爾斯通訊社」報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令啟動與美國的核談判。同時，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計抵達中東地區，先在以色列與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。

目前尚未公布任何美伊會談日期，但德黑蘭外交部發言人表示：「若干要點已獲處理，我們正審視並敲定外交進程各階段的細節，希望能在未來幾天內完成。」

美伊代表6日將在伊斯坦堡會面

美國新聞網站「Axios」也引述美國政府官員報導稱，魏科夫與阿拉奇將於6日在伊斯坦堡會面，並與多個阿拉伯及穆斯林國家代表討論可能的核協議。《路透社》報導則指出，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與埃及也將派代表出席。

如果會晤成行，這將是自去年4月以來美伊官員首次會晤。當時不久後，以色列、隨後美國在6月為期12天的戰爭期間，對伊朗核設施與彈道飛彈基地發動打擊。衝突期間，伊朗向以色列多座城市發射幾百枚彈道飛彈，其中多數被攔截系統擊落。

川普已向中東地區部署「大規模艦隊」，包括軍艦與戰機，以回應伊朗對抗議者的殘酷鎮壓。這場鎮壓據稱已造成幾千人喪生，活動人士指控政府大屠殺導致超過3萬人死亡。部署兵力包括航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）、飛彈驅逐艦，以及幾十架可對伊朗領導層、軍事目標或核設施發動攻擊的戰機。

川普隨後也表明，他希望伊朗談判達成新協議，停止生產可能用於核武的高濃縮鈾，並終止其彈道飛彈計畫。上週公布的最新衛星影像顯示，在6月遭美以空襲後，伊朗已在伊斯法罕與納坦茲核設施受損建築上方加建新屋頂。川普同時暗示尋求推動伊朗政權更替，引發外界憂心，若試圖推翻最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），可能引爆區域戰爭。

