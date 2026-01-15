伊朗突宣布關閉領空！周邊空域「塞機」對比照曝光

伊朗14日深夜突宣布關閉領空，周圍空域呈現「塞機」情況，航班追蹤網站在社群PO出與上週同時間的對比圖。翻攝FlightRadar24 X



伊朗近日爆發大規模抗議，據傳有上萬示威民眾慘遭德黑蘭神權政府血腥鎮壓，伊朗政府14日晚間突宣布關閉領空，從航班追蹤網站FlightRadar24可以發現，大批航班避開伊朗領空，周圍邊空域塞滿飛機的畫面也曝光。

伊朗在美東時間14日下午5點左右發布民航「飛行任務通知」（NOTAM），宣布關閉領空，除非事先獲得伊朗當局許可，否則所有航班一律禁止進入。從航班追蹤網站FlightRadar24，清楚可見大批航班避開伊朗領空，周圍環繞飛機呈現「塞機」的狀況，FlightRadar24也在X平台發布上週同時段影像，作為對比。

對於伊朗突宣布關閉領空，美國駐耶路撒冷與卡達的大使館相繼發布安全警示，提醒民眾提高警戒，並限制前往烏代德空軍基地（Al Udeid Airbase）的非必要行程。英國外交部也發布旅遊建議，呼籲民眾除了必要行程之外，避免前往以色列。

此外，就在伊朗發布飛航通告警示的數小時前，美國總統川普表示，根據可靠消息來源指出，伊朗境內示威者遭殺害的情況已經結束，對於是否會動用軍事力量介入，他強調美方將會持續觀察接下來情勢如何發展再作決定。

