伊朗突封領空！美航全面禁飛 中東空域進入高度戒備

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

根據及時航班追蹤網站Flightradar24.com通知，伊朗已關閉部分領空，僅允許所有已獲許可的國際航班，多數航班必須改道。

根據及時航班追蹤網站Flightradar24.com通知，伊朗已關閉部分領空。（示意圖／Unsplash）

根據CNBC報導，該限制預定於週三晚上10點15分至週四凌晨12點30分實施。後來時間從凌晨1點14分延長至凌晨3點30分。僅有事先獲得伊朗民航局批准、往返德黑蘭的國際班機受到豁免。

報導也指出，川普昨（14）日晚間表示，他已獲得伊朗的保證，停止所有殺害。先前美國警告伊朗若殺害抗議民眾，將對伊朗發動攻擊，伊朗則威脅將攻擊美軍基地。對此，美國正陸續從中東的美軍基地撤出人員。

廣告 廣告

美國如今已禁止所有商業航班行經伊朗上空，阿聯酋航空、卡達航空與土耳其航空等等，過去一週也取消了多班飛往伊朗的飛機。

更多FTNN新聞網報導

伊朗暴力鎮壓傳萬人喪命！ 美連2日發布撤僑令：公民立刻離境

伊朗官媒出招！首都萬人遊行挺政府畫面曝光 國會議長嗆聲：美國介入將得到「難忘的教訓」

川普傾向攻擊伊朗！傳副總統、高層敦促外交嘗試 范斯回應曝

