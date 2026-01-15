伊朗突暫時關閉領空 國際航班緊急應變

根據美國聯邦航空總署(FAA)網站公布的通知，伊朗在美東時間14日下午5點15分(台灣時間15日上午6點15分)暫時對所有航班關閉領空，只有獲得官方許可往返伊朗的國際航班例外。

這項通知指出，這項禁令將持續超過2小時直到晚間7點30分，但可能會延長。

一位美國官員14日表示，美國正在從中東的基地撤出部分人員。一位伊朗官員先前指出，德黑蘭已警告鄰國，一旦華盛頓發動攻擊，伊朗將反擊美軍基地。

飛彈與無人機在與日俱增的衝突區進行攻擊，已成為航空交通的一項高風險。

廣告 廣告

印度最大航空公司「靛藍航空」(IndiGo)表示，伊朗突然關閉領空將影響到他們的部份國際航班。

根據全球知名的航班追蹤應用程式Flightradar24表示，俄羅斯航空公司(Aeroflot)一架飛往德黑蘭的班機，在伊朗關閉領空後返回莫斯科。

德國則在14日稍早發布一項新指令，警告德國的航空公司不要進入伊朗領空。在這之前不久，漢莎航空(Lufthansa)才剛針對中東地區緊張局勢升高調整航班運作。

美國原本就已禁止所有美國商業航空飛過伊朗，而且兩國之間也沒有直航。

至於廉航業者杜拜航空(Flydubai)和土耳其航空(Turkish Airlines)等航空公司，過去這週來也已取消多班飛往伊朗的航班。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織「OPSGROUP」營運的網站「Safe Airspace」表示，多家航空公司已減少或暫停服務，而大多數業者正在避開伊朗領空。 (編輯:柳向華)