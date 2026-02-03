伊朗突表態願重啟核談判 分析：掌權者憂被推翻

在美國總統川普(Donald Trump)揚言對伊朗採取軍事行動後，德黑蘭已表態將在近期與美國展開核子談判。6名伊朗現任與前任官員透露，伊朗領導層的態度之所以出現轉變，是因為擔憂若美軍發動攻擊，示威者可能藉機重返街頭並推翻政權。

路透社2日報導，伊朗現任官員指出，部分官員在會議中告訴最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，民眾對當局鎮壓的憤怒已達到臨界點，恐懼已不再具有嚇阻效果。

德黑蘭去年12月底爆發經濟示威，隨後演變成全面性的反政府抗議行動。當局出動軍警進行鎮壓，造成數千人死亡多人受傷，是伊朗1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的一次動盪。

官員們表示，哈米尼被告知許多伊朗人準備好再次對抗安全部隊，而外部施壓(如美國發動軍事打擊)可能會壯大民眾的反抗動能。其中一位官員更直接表明，敵人渴望看到更多示威，藉此終結伊朗政權，「空襲結合憤怒民眾的示威，可能導致(統治系統)崩潰。這是高層官員的最大顧慮」。

這些言論顯示出伊朗領導階層私底下充滿憂慮，與當局面對示威者與美國時所展現出的強硬態度截然不同。

消息人士拒絕透露哈米尼的反應；伊朗外交部也沒有立即回應路透社的置評請求。

目前美國已在中東地區部署一支航空母艦打擊群。在此背景下，據美方與中東知情人士透露，美國與伊朗高層預計6日在伊斯坦堡舉行會談，屆時伊朗可能做出關閉或暫停核子計畫的重大讓步。川普則表示樂見雙方恢復對話，但也警告若談判不成，「可能會發生不好的事情」。(編輯：許嘉芫)

