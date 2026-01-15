伊朗突關領空逾4小時！川普稱德黑蘭已停止殺戮 是否動武待觀察

美國總統川普1月14日在白宮橢圓形辦公室發表演說。（美聯社）



在美國不斷威脅可能會軍事介入伊朗局勢下，伊朗15日凌晨在沒有任何說明的情況下，就一度關閉領空超過4小時，禁止商業航班通行，但之後便逐步開放領空。同一時間，美國總統川普聲稱已被告知伊朗「停止殺戮」，雖未排除可能採取軍事行動，但與先前的威脅言論相比，改採「觀望」態度；伊朗外長則呼籲以外交取代戰爭。

半島電視台報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）網站公布的通告，伊朗於15日凌晨1時45分左右（GMT時間為1月14日約22時15分）關閉領空，除非取得官方許可，否則所有航班一律禁止飛行，僅允許國際航班的進出。航班追蹤服務Flightradar24顯示，這項限制於15日早上約6時30分左右（GMT時間為1月15日約03時00分）解除。美聯社報導，接近15日中午時分，伊朗國營電視台播出該國民航局的一份聲明，稱該國「領空正接待進出航班運作，各機場也在為旅客提供服務」。聲明並未提及稍早的領空關閉。

廣告 廣告

這次關閉領空之際，美國駐卡達重要軍事基地的部分人員被建議撤離；美國駐科威特大使館也命令其人員「暫時停止」前往這個波斯灣小國境內的多個軍事基地。

伊朗過去曾將商業飛機誤認為敵方目標。2020年，伊朗防空系統發射2枚地對空飛彈擊落了烏克蘭國際航空PS752航班，導致機上176人全數罹難。伊朗連續數日堅稱此事「擊落飛機」的指控是西方的宣傳，最後才終於承認。

川普稱被告知「伊朗已停止殺戮」 是否動武仍持續觀望

衛報報導，美國總統川普於美東時間14日下午在白宮表示，「我們被告知，伊朗的殺戮行為正在停止，而且已經停止了。它正在停止，沒有任何處決計畫，也沒有要進行處決。」他這番話指的是伊朗政權可能開始處決被捕抗議者的相關計畫。不過，川普並未說明這些資訊的來源。

金融時報報導，當川普被問及美國是否已排除軍事介入的可能性時稱，「我們會繼續觀望，看看情勢發展。但了解情況的人士向我們提供了一份非常正面的聲明。」並補充，他希望關於處決已經停止的消息「是真的」。

伊朗外長降溫對美喊話：外交比戰爭好 無任何絞刑計畫

在川普發表此番言論之前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）呼籲美國透過談判來尋求解決方案。他14日接受福斯新聞採訪，被問到想對川普說什麼時表示，「我的訊息是，在戰爭與外交之間，外交是更好的道路，雖然我們跟美國在這方面沒有任何正面的經驗，但外交仍遠比戰爭來得更好。」他也稱，自己「沒聽說過」任何絞刑事宜，並稱「今天、明天或任何時間，都不會有任何絞刑」。

美國與伊朗語氣轉趨緩和的變化，發生在伊朗司法體系最高負責人表示政府必須採取行動，儘快懲罰數千名被拘留者後的數小時。

更多上報報導

川普若決定對伊朗出手 可能動用武器與目標一次看

屋頂掃射槍聲狂響20秒！示威者冒死偷傳星鏈 揭伊朗部隊6城開火實況

【有片】泰國又傳工地起重機倒塌意外 至少已釀2死5傷