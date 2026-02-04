伊朗絕密文件流出！2019年已定血腥鎮壓計畫 反對派痛批：為保政權不惜殺害更多人

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

西亞大國伊朗去年底爆發大規模反政府示威潮，並逐步升級為警民衝突，導致大量人民死傷與被捕，隨著德黑蘭當局以暴力手段及斷網等方式鎮壓後，相關抗爭已逐漸被壓制。根據「伊朗人民聖戰者組織」取得的密件顯示，伊朗最高領袖、大阿亞圖拉哈梅內伊（Ali Hosseini Khamenei）早已核准一份旨在鎮壓「失控」示威的計畫，當中更授權革命衛隊以血腥手段掃除相關異議人士，被外界批評：「為保住政權，殺多少人都在所不惜！」

傳伊朗最高領袖哈梅內伊批准兩份鎮壓示威與異議人士的絕密計畫，引發伊朗反對運動的批評。（圖／哈梅內伊X）

根據福斯新聞（Fox News）報導，外流的機密文件有兩份，一是伊朗國安單位早在2019年抗議後所制定的一份應對抗爭計畫，該文件等級為絕密，表明政府將使用武力、監控與封鎖網路等手段，強力鎮壓大規模的全國示威，並獲得哈梅內伊批准。該計畫將伊朗國內抗爭分成4個程度，若遇上最嚴重程度的抗爭，全部指揮權將由革命衛隊接管，並以極端手段進行鎮壓。

二是由伊朗革命衛隊（IRGC）2024年所編撰的《德黑蘭綜合安全計畫》，該計畫長達129頁，揭露德黑蘭當局為防範異議人士與反對派所做的準備工作。此文件將1965年成立的左派宗教團體、本次取得兩份機密文件的「伊朗人民聖戰者組織」（MEK）成員，以及被處決之異議人士的家屬列為頭號 「敵人」，並對相關目標與以監事和控制。

對此，伊朗的流亡反抗組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）華盛頓辦事處副主任賈法爾扎德（Alireza Jafarzadeh）痛批，德黑蘭當局為了保住政權，不惜用任何手段，甚至是殺害更多人也在所不惜。不過他也直言，「這些殺戮進一步讓人民相信，結束殺戮的唯一途徑就是推翻該政權。」他更點出，在伊朗已有越來越多年輕人挺身而出，加入有組織的武裝團體以對抗革命衛隊、解放國家。



