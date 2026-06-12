伊朗經典《口琴》翻成「換我吹了沒？」挨轟低俗 北影回應了

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伊朗經典電影《Harmonica（口琴）》。（翻攝自台北電影節官網）

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日舉行，片單中伊朗經典電影《Harmonica（口琴）》被譯為《換我吹了沒？》，部分影迷批評低俗、帶有性暗示。對此，台北電影節12日回應，該命名是為了扣合劇情，為避免誤會，昨日已透過國際發行商聯繫導演，說明中文片名的命名緣由、文化脈絡及影展立場，在接獲導演與發行商正式回應後，將尊重意見與決定。

台北電影節表示，伊朗導演阿米爾納德瑞（Amir Naderi）作品《Harmonica》描述漁村少年收到來自海外的口琴，引起村內少年爭相學習，並因共享與爭奪口琴而產生關係變化。為了扣合劇情，並收易讀易記之效，台北電影節遂以片中台詞作為片名《換我吹了沒？》。

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台北電影節表示，因有影評人將片名往不同方向解讀，為避免誤會，台北電影節昨日已透過國際發行商聯繫導演，說明中文片名的命名緣由、文化脈絡及影展立場。台北電影節向來尊重創作者及其作品，在接獲導演與發行商正式回應後，將尊重導演與發行方所有意見與決定。

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