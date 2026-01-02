伊朗經濟困境抗議潮首傳死亡 當局德黑蘭逮捕30人

伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)1日報導，伊朗當局已經在德黑蘭逮捕了30名被控擾亂公共秩序的嫌犯，此前持續數天的反高物價示威，已不時發生致命衝突。

該報導稱：「經過安全部門和情報部門協調行動後，昨晚在德黑蘭西部默德塔市(Malard)，30名涉嫌擾亂公共秩序的人員被確認身分並遭到逮捕。」

示威者和安全部隊1日在伊朗3個城市發生衝突，據報造成6人喪命，這是自這次抗議生活成本的示威爆發以來，首度出現死亡事件。

示威於12月28日在德黑蘭爆發，當地店家因為物價高漲和經濟停滯舉行罷工，隨後蔓延到伊朗其他地區。

伊朗半官方的法斯通訊社(Fars News Agency)1月1日報導，在西部恰哈馬哈勒-巴赫蒂亞里省(Chaharmahal and Bakhtiari)城市羅德干(Lordegan)，有2人在安全部隊與示威者的衝突中喪命，而在鄰近的羅瑞斯坦省(Lorestan)阿茲納市(Azna)則有3人喪命。

法斯通訊社在報導羅德干的衝突時稱：「部分示威者開始朝該市政府大樓拋擲石塊，其中包括省長辦公室、清真寺、烈士基金會(Martyrs' Foundation)、市政廳和銀行。」報導並補充說，警方以催淚瓦斯回應。

法斯通訊社報導，建築物遭到「嚴重損毀」，警方逮捕了多名「罪魁禍首」。

法斯通訊社表示，在阿茲納市，「暴徒利用一場示威集會...攻擊一處警察局」。

在先前的示威運動中，官方媒體曾將示威者稱為「暴徒」。

伊朗官方電視台1日稍早報導，前一晚，一名伊朗安全部隊成員在西部城市庫赫達什特(Kouhdasht)的示威中喪生。

該頻道引述羅瑞斯坦省副省長普拉利(Said Pourali)的話報導：「一名來自庫赫達什特(Kouhdasht)城市的21歲「巴斯杰」(Basij)成員，昨晚在維護公共秩序時遭暴徒殺害。」

「巴斯杰」是隸屬於「伊朗革命衛隊」(Iran's Revolutionary Guards)的志願準軍事部隊，而「伊朗革命衛隊」則是伊朗當局意識形態武裝力量。

普拉利表示，「在庫赫達什特的示威中，13名警察和巴斯杰成員遭到拋擲石塊受傷。」(編輯:王志心)