伊朗經濟崩盤罪魁禍首是美國! 貝森特驕傲「認罪」 稱奉川普令「極限施壓」

美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 伊朗去年年末的大規模騷亂源自 12 月底的經濟危機。當時，伊朗里亞爾匯率暴跌，首都德黑蘭商販和店主紛紛歇業並舉行抗議集會，不久後，抗議席捲全國，並演化成騷亂。

近來，美國財長貝森特多次公開承認，美國就是伊朗動亂的「罪魁禍首」。

當地時間 2 月 5 日，貝森特出席國會眾議院金融服務委員會聽證會時，竟不以為恥反以為榮。他指出，伊朗去年 12 月的抗議正是美國財政部「極限施壓的成果」。

根據現場影片，當被議員要求就緬甸、伊朗問題作證時，貝森特做出上述表述。

伊朗國內的反政府示威遊行不斷，當局透過暴力鎮壓的方式打擊抗議群眾，造成上萬人死亡。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

「關於伊朗，（美國總統）川普上任後指示美國財政部實施極限施壓行動，」貝森特回答 :「我們在去年十二月看到了那場運動的成果，伊朗經濟已經崩潰。」

他告訴議員，伊朗去年底發生重大銀行危機。「那裡有一家大銀行倒閉，央行被迫紓困，引發通脹，勇敢的伊朗人民走上街頭。」貝森特繼續稱：「好消息是，伊朗嚴重缺乏美元，難以採購商品或武器。」他揚言，財政部持續監控受制裁國家的金融流動和貿易活動，特別是「協力廠商協助規避」的情況。

最後，貝森特聲稱美國的制裁政策針對政權和非法網路，而非平民。這並非貝森特首次公開「炫耀」美國的美元霸權和金融霸淩手段。

美國近期內恐將對伊朗動武。 圖:翻攝自X帳號@IsraelSpoof_

在 1 月份參加達沃斯世界經濟論壇期間，貝森特談及美國對伊朗的經濟制裁。他當時說：「早在去年 3 月，我就說過，伊朗貨幣瀕臨崩潰——如果我是伊朗公民，我會把錢從銀行取出來，川普總統下令對伊朗施以極限施壓。這一策略奏效了，去年 12 月，伊朗經濟崩潰了。」

「美元短缺，他們無法進口商品，」他宣稱 :「這就是民眾走上街頭的原因。這就是經濟治國之道。」

伊朗示威活動去年 12 月底因經濟危機加深在德黑蘭開始，隨後迅速蔓延全國。據報導，這是自 1979 年伊斯蘭革命以來政權面臨的最大挑戰之一。面對美國步步緊逼，伊朗方面多次指責美國和以色列是國內動亂的幕後推手。

伊朗全國性抗議蔓延，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭，但後來都遭到軍警血腥鎮壓。 圖：翻攝 X（前推特）

在貝森特自己「認罪」之前，許多外媒和專家一致認為，伊朗動亂的部分原因是美國制裁。

英國《衛報》曾指出，伊朗正遭受著世界上最嚴厲的制裁之一，由於該國難以獲得被凍結的海外資金和外匯，加之其對進口日益增長的依賴，通貨膨脹因此加劇。

美國《紐約時報》此前也說，美國和歐洲重新實施的制裁已使伊朗經濟跌至新低。

