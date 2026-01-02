伊朗經濟示威潮釀死傷 川普警告德黑蘭勿動武

伊朗近日爆發大規模經濟示威行動，過程中安全人員與民眾發生衝突，已造成至少6人死亡。美國總統川普(Donald Trump)今天(2日)稍早表示，如果這些和平的示威民眾遭當局傷害，美國將會出手相救。

路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」寫道：「如果伊朗像過去那樣槍殺和平示威者，美國將出手相救。我們已經準備好，隨時可以行動。」

伊朗這場示威源自於去年12月28日，首都德黑蘭部分商家因不滿物價高漲和經濟停止而展開罷工，連日以來抗議浪潮已擴散至全國各地。

自2018年美國重新實施制裁以來，伊朗的經濟持續低迷。現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)於2024年就職時曾誓言要改善經濟與民生，如今則面臨人民憤怒譴責。(編輯：許嘉芫)