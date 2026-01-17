伊朗維權人士：政府擬永久切斷對外網路

英國衛報(The Guardian)今天(17日)報導，伊朗數位維權人士透露，伊朗政府正計畫永久脫離國際網路，未來只有通過當局審核的特定人士才能上網與外界聯繫。

總部位於美國的非營利組織「米安集團」(Miaan Group)，旗下Filterwatch計畫負責監控伊朗的網路審查情形。該計畫引述多名伊朗消息人士指出，伊朗政府正在把連接國際網路變成一項「特權」，並透過官方媒體和政府發言人釋出訊息，從2026年起民眾再也無法不受限地使用網路。

Filterwatch負責人拉希迪(Amir Rashidi)指出，根據伊朗政府的計畫，未來人民必須擁有許可或通過政府審查，才能訪問經過過濾的國際網路。其他未獲許可的民眾則只能使用「國家網路」，也就是與外界完全隔絕的國內網路系統。

據了解，在這個國家網路中，民眾可以使用國產的通訊軟體、搜尋引擎、導航程式以及類似Netflix的影音串流服務，但全程受到政府嚴密監控。

伊朗去年底爆發大規模示威，政府為了掩蓋鎮壓，今年1月8日起實施全面斷網。據一名政府發言人表示，國際網路將至少關閉到3月20日的波斯新年諾露茲節(Nowruz)，是歷來最久的一次封鎖行動。

拉希迪表示，伊朗當局似乎對目前的網路連線狀態感到很滿意，「他們相信這種斷網手段能有效控制局勢」。一名前美國國務院官員認為，伊朗確實可能脫離全球網路，但這麼做的代價不低，「可能對經濟與文化帶來巨大衝擊」，嚴重的話甚至會造成反噬。