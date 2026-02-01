伊朗緊張升溫 傳美國以色列最高將領曾展開會商

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）就在對伊朗緊張情勢日益升高之際，要求匿名的兩位美國官員今天透露，美國和以色列的最高將領1月30日曾在五角大廈進行會商。

路透社報導，官員沒有透露美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）間閉門討論的細節。這場會議此前未經披露。

美國總統川普多次對伊朗提出威脅，試圖施壓迫使其談判的同時，美國已經對中東地區加強海軍部署並且提升空防。伊朗領導層今天則警告，若美國對伊朗發動攻擊，恐引發區域衝突。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）辦公室指出，卡茲今天與薩米針對區域局勢和以色列軍方「因應各種可能情境的作戰準備」進行討論。（編譯：何宏儒）1150202