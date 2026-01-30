伊朗緊張升溫！美國戰爭部長：軍隊已經就緒等川普下令

美國與伊朗的緊張關係急遽升溫。美國總統川普29日在華府甘迺迪中心出席活動時向媒體表示，他計畫與伊朗展開對話。川普指出：「我們現在有許多非常龐大、非常強大的艦艇正駛向伊朗，如果我們不必動用它們那就太好了。」

美國國防部長赫格塞斯同日證實，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統對伊朗的任何決定。赫格塞斯強調，核心目標是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

根據路透社引述美國官員消息，美軍驅逐艦德爾伯特·D·布萊克號過去48小時內已通過蘇伊士運河進入中東海域。目前美軍在中東部署的軍力包括林肯號航空母艦、6艘驅逐艦以及3艘瀕海戰鬥艦，總計10艘戰艦。

歐盟27日宣布重大制裁措施。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯表示，歐盟部長們一致同意將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，並對包括內政部長莫梅尼在內的伊朗官員實施制裁。不過卡拉斯也強調，中東不需要新的戰爭。

面對西方施壓，伊朗展現強硬姿態。伊朗國家通訊社29日報導，革命衛隊海軍將於2月1日和2日在荷姆茲海峽進行實彈演習。伊朗外長阿拉奇表示，談判不能在威脅之下進行，任何談判都必須在排除威脅與過度要求的情況下展開。伊朗外長並在網路發文挑釁，提到已做好準備，隨時扣上扳機。

伊朗軍方發言人Mohammad Akraminia警告，如果美國攻擊伊朗，伊朗會立即攻擊美軍基地及航母作反擊。他指出美國航母有嚴重弱點，不少美軍基地都在伊朗中程導彈的射程範圍內。

消息人士透露，美伊核武談判陷入僵局。華府要求伊朗永久停止鈾濃縮計畫、限制彈道飛彈計畫、停止支援區域代理人組織。伊朗拒絕限制彈道飛彈，僅願討論核計畫，雙方無法達成共識。

黎巴嫩真主黨旗下媒體引述消息指出，伊朗革命衛隊已接收1000架新型無人機，正為可能爆發的武裝對抗做準備。航班追蹤網站捕捉到一架伊朗高官專機29日從德黑蘭起飛前往莫斯科。受地緣政治影響，市場擔憂石油供應受衝擊，國際油價應聲飆漲超過3%，創下五個月來新高。

