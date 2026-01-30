伊朗緊張升溫 美戰爭部長稱軍隊就緒等川普下令

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，無論總統川普對伊朗做出何種決定，美國軍隊都會準備好執行任務，以確保德黑蘭當局不會發展核武能力。

路透社報導，美國軍事力量在中東區域大規模集結的情況下，赫格塞斯在內閣會議上應川普要求說明當前局勢。

赫格塞斯說：「他們不該尋求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，我們都會準備好達成任務。」

美國部分官員表示，川普正評估各種選項，但尚未決定是否對伊朗動武。

廣告 廣告

伊朗有關當局近幾週血腥鎮壓全國抗議活動後，美伊緊張局勢急遽升溫。

川普曾多次警告，若伊朗持續殺害抗議民眾，美國不排除軍事干預，但伊朗經濟困境和政治壓迫引發的全國性示威潮現已趨緩。

川普先前也說，若德黑蘭當局恢復核子計畫，美國將採取行動。美國和以色列去年6月曾對伊朗關鍵核設施發動空襲。（編譯：盧映孜）1150130