伊朗緊急關閉領空！ 川普：觀察事態不排除軍事行動

伊朗血腥鎮壓示威抗議活動，還傳出將對示威者處以絞刑，情勢愈來愈緊張。《路透社》報導，美國總統川普可能在24小時內對伊朗採取軍事行動，以援助和保護示威者，不過在白宮受訪時，川普指出，根據他們接獲的可靠消息來源，伊朗將停止殺害示威者，而且沒有處決的計畫，他將觀察事態的發展，再決定是否採取進一步行動；伊朗方面，14號公告即刻關閉領空，禁止所有航班飛行，似乎是山雨欲來。

川普表示，已收到伊朗方面將停止對示威者暴力鎮壓的承諾，「殺戮已經停止，處決也不會再執行了」。圖／美聯社、路透社、CNN

伊朗26歲男示威被捕 傳判死刑「暫緩執行」

26歲的伊朗青年索坦尼上週被當局逮捕，據家屬透露，他已經被判死刑，最快14號就將行刑，現在傳出暫緩行刑，不過伊朗最高法院首席大法官態度強硬，呼籲當局迅速嚴懲被捕民眾。

禁航班飛行！ 伊朗飛航公告即刻關閉領空

伊朗情勢緊繃，美軍在中東地區最大的基地烏代德空軍基地，傳出部分人員已被告知在當地時間14號晚間之前撤離，伊朗方面還警告，如果遭到攻擊將對中東的美軍基地發動報復攻擊；伊朗國營電視台還播出前年川普險遭暗殺的的畫面，嗆聲說這次子彈不會射偏。

14號晚間，伊朗更發出飛航公告即刻關閉領空，禁止所有航班飛行，從航班追蹤網站上可以看到，航班紛紛避開了伊朗上空，改從鄰國通過，周遭出現格外密集的飛機數量。

航班紛紛避開伊朗上空。圖／翻攝自flightradar24

