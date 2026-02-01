伊朗總統稱願與美國談判

（德國之聲中文網）佩澤希齊揚(Massud Peseschkian)周六(1月31日)在和埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)通電話時說，非常有必要“開啟外交進程”。據伊朗官方通訊社引述，總統佩澤希齊揚在通話時表示，伊朗“從未謀求過戰爭，也不會謀求戰爭”，堅信“戰爭既不利於伊朗、也不利於美國或者整個地區”。

不過，伊朗最高領袖哈梅內伊對美國的態度並沒有軟化。他說：“美國人需要知道，一旦他們挑起戰爭，這場戰爭將會籠罩整個地區。”盡管伊朗不想也不會開啟戰端，“但是伊朗人民會對侵犯我們的人予以痛擊。”

即將談判？

伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉裡賈尼(Ali Laridschani)則在周六晚間於社媒平台X發帖表示，“與媒體人為炒作的戰爭氛圍相反，談判的架構准備正在逐步推進……盡管面臨越發嚴峻的軍事威脅，伊朗核問題談判正在成型。”

美國新聞網站Axios報道稱，拉裡賈尼周六會晤了到訪德黑蘭的卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒薩尼(Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)。後者正努力在美伊之間調停。

伊朗當局最近幾周強力鎮壓國內抗議活動，美國總統特朗普則不斷加大施壓力度，威脅說正在向伊朗海域派遣更多軍艦准備干預。同時，他又說“希望能達成交易”。他對媒體表示，希望能通過談判達成“可接受的成果”，其中包括終止核計劃、限制研發彈道導彈相關技術。不過他拒絕透露是否會采取類似在委內瑞拉的“斬首”軍事行動。

伊朗稱歐洲軍隊為恐怖組織

與此同時，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫(Mohammed Bagher Ghalibaf)則宣布，將歐盟各國軍隊定義為“恐怖組織”，以回應歐盟1月29日將伊朗革命衛隊定義為“恐怖組織”的舉動。卡利巴夫說，歐盟的這一舉動“是為了討好主子美國”。伊朗媒體發布的電視畫面還顯示，議會內的議員都身穿革命衛隊的制服以示支持，不少人還高呼“美國去死”“以色列去死”等口號。

目前，伊朗武裝力量已經處於最高戒備狀態。伊朗官媒報道稱，自下周初起，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍部隊將在霍爾木茲海峽展開實彈演習，預計中國、俄羅斯也會不同程度地參與。與此同時，據航運追蹤網站MarineTraffic顯示，美國核動力航空母艦“亞伯拉罕·林肯”號以及約10艘具備海上打擊能力的美軍導彈驅逐艦也已抵達該地區。

另外，本周末，伊朗媒體報道境內多地發生爆炸事件，但是據稱都只是天然氣洩漏等意外事故。以色列方面也對路透社表示，未曾參與伊朗境內的任何爆炸事件。

