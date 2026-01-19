伊朗總統警告美國勿動武！司法部揚言仍可能處決暴徒

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志／美聯社）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日警告，若美國對伊朗發動任何攻擊，德黑蘭將作出「嚴厲回應」。該國司法部18日也透露，當局仍可能會處決在動亂期間遭逮捕的暴徒。

據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）日前多次威脅，若抗議者持續在街頭被殺害或遭處決，美國將介入。他17日接受美媒《政客》專訪時表示：「現在是時候為伊朗尋找新的領導人了。」

面對該國自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來最血腥的動亂，伊朗的神職統治階級正承受日益加劇的國際壓力，尤其川普還揚言軍事介入。據悉，美國已將軍事資產調動至該地區，但川普並未具體說明下一步行動。

對此，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X上警告，德黑蘭「對任何不公正侵略的回應都將是嚴厲且令人後悔的」，並補充，任何針對該國最高領袖的攻擊，「等同於對整個國家發動全面戰爭。」

總部位於美國華盛頓的人權團體伊朗人權活動家（HRANA）宣稱，截至17日，死亡人數已達3,308人，另有4,382起案例仍在審查中，另有超過24,000人遭到逮捕。此前，1名伊朗官員則透露，至少有5,000人在全國性示威活動中喪生，其中約500人為安全部隊成員。

16日，川普曾在社群媒體罕見發文感謝德黑蘭領導人，表示伊朗當局已取消原定對800名政治犯執行死刑的計畫。隔日，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稱川普為「罪犯」，並承認「已有數千人死亡」，但將責任歸咎於與美國與以色列扶植的「恐怖分子與暴徒。」

與此同時，伊朗司法部門還聲稱，處決行動仍可能繼續進行。伊朗司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）18日在記者會上放話：「一系列行為已被認定為『對真主發動戰爭』（Mohareb），這是伊斯蘭法律中最嚴厲的懲罰之一，依該國法律可判處死刑。」

另1名伊朗官員則向《路透社》表示，經核實的死亡人數不太可能「大幅增加」，並補充，「以色列以及海外的武裝組織」曾支援並武裝走上街頭的示威者。

此外，儘管網路封鎖在17日曾短暫解除數小時，但監測網絡安全和網際網路監管的組織「NetBlocks」表示，封鎖隨後再度恢復。

1名德黑蘭居民表示，上週他親眼目睹防暴警察直接向一群示威者開槍，示威者多為年輕男女。社群媒體上流傳的影片中，有部分已獲《路透社》查證，顯示安全部隊在全國各地強力鎮壓示威活動。

然而，來自巴基斯坦城市拉合爾（Lahore）的40歲醫師阿里（Faizan Ali）則向《路透社》透露，他在前往伊朗伊斯法罕（Isfahan）探望伊朗籍妻子的途中，看到了「暴力人群焚燒建築、銀行和汽車，也目睹有人持刀刺傷路人。」

不願具名、因議題敏感而要求匿名的伊朗官員也表示，部分最激烈的衝突與最多的死亡人數集中在伊朗西北部的庫德族地區。庫德族分離主義者長期在該地區活動，過去多次動亂中，該區衝突往往最為激烈。

3名消息人士於1月14日告訴《路透社》，武裝的庫德族分離主義團體曾試圖自伊拉克越境進入伊朗，顯示外部勢力可能試圖利用伊朗的不穩定局勢獲取利益。

