伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。

法新社報導，在以色列與美對伊朗發動攻擊半年後，裴澤斯基安接受最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官網訪問時說：「我認為，我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態。他們想讓我們的國家屈服。」

法國、英國和德國是9月聯合國恢復對伊朗核計畫制裁的幕後推手。

他還說：「這場戰爭比當年伊拉克對我們發動的戰爭更為慘烈。仔細來看，現在的情況更加複雜且艱難。」他所指的是1980年至1988年間造成數十萬人喪生的兩伊戰爭。

美國及其盟友指控伊朗企圖取得核武，但德黑蘭方面一再否認這項說法。

以色列與伊朗這對宿敵於6月爆發為期12天的戰爭。起因是以色列對伊朗軍事基地、核設施以及平民區發動前所未有的攻擊。根據伊朗當局，這波攻擊造成逾1000人傷亡。

美國隨後加入行動，轟炸伊朗3座核設施。華府的介入使得4月開始與德黑蘭進行的核計畫談判中斷。

自1月重返白宮以來，美國總統川普重啟他在首個任期內對伊朗實施的「極限施壓」政策。這包括旨在癱瘓伊朗經濟，並切斷伊朗在全球市場石油收入的額外制裁措施。（編譯：陳昱婷）1141228