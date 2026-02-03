伊朗總統：與美國展開公平、公正談判

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)今天(3日)表示，他已經指示伊朗外交部長與美國展開「公平且公正的談判」；這是去年底德黑蘭爆發示威抗議，伊朗當局血腥鎮壓示威群眾後，美伊緊張局勢升高以來，德黑蘭首度明確表示立場。

裴澤斯基安的指示代表其立場出現重大改變，在此之前幾週，裴澤斯基安一直警告伊朗群眾，指國內局勢動盪已超出他的控制範圍。這也代表裴澤斯基安已經獲得伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的支持，哈米尼之前反對與美國談判。

美聯社報導，美伊能否達成協議仍需觀察，美國總統川普已將伊朗核子計畫列入對德黑蘭的要求清單中。

美國去年6月曾轟炸伊朗三處核子設施。

裴澤斯基安在社群媒體X上以英文與波斯文發文表示，基於中東地區友好政府的提議，因此決定回應美國總統提出談判的要求。裴澤斯基安表示，「我已經指示外交部長，在合適的環境下，一個不受威脅、沒有不合理要求的環境，依照尊嚴、審慎和適宜的原則，展開公平、公正的談判」。

裴澤斯基安並指出，談判必須在伊朗國家利益架構下進行。(編輯：宋皖媛)

