伊朗罹難示威者家人控訴 領遺體得繳好幾億

▲伊朗示威者在街頭焚燒雜物，怒嗆德黑蘭政權。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗示威潮持續在全國蔓延，儘管德黑蘭聲稱沒有處決示威者的計畫，但不少人權組織和目擊者，都透過各種方式蒐證並站出來踢爆，強調具體死亡人數遠比政府檯面上公布的還要多。與此同時，還有罹難者家屬出面控訴，被要求支付「巨額款項」才能領回親人遺體。

根據《BBC》報導，在這場已延燒半個多月的全國示威中，至少已有2435人喪生，北部城市拉什特（Rasht）的一戶人家透露，安全部隊向他們索要7億的伊朗圖曼，折合美金約5000美元，才肯把遺體交還。首都德黑蘭1名庫德族建築工人的家屬也有類似遭遇，被要求支付10億圖曼，折合美金約7000美元才能領回遺體。

報導指出，在伊朗，建築工人的月收入通常不到100美元，他們付不出這麼多錢，只能被迫放棄帶走遺體，在某些情況下，醫院員工會搶先打電話給死者家屬，提前通知他們來認領，以免被安全部隊勒索金錢。

《BBC》波斯語頻道還收到消息，指控德黑蘭貝赫什特·扎赫拉太平間（Behesht-e Zahra mortuary）的官員試圖誤導家屬，如果他們願意表態，說家人是巴斯基（Basij）準軍事部隊的成員、是遭示威者殺害，那麼就可以無償領回遺體：「有人要求我們參加親政府的集會，並將死去的親人描繪成殉道的烈士，我們拒絕了。」

因為擔心政府可能會在他們不知情的情況下，扣留遺體或擅自下葬，有些家屬還會強行打開太平間的門，將屍體拖出來，隨後守著遺體長達數小時，直至找到私人救護車運走。

原文連結：Iran authorities demanding large sums for return of protesters' bodies, BBC told

