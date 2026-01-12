伊朗致電美國求談判！川普警告「考慮強硬選項」 美軍進入評估階段

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

伊朗爆發全國大規模抗議活動，卻遭政府暴力鎮壓。對此，美國總統川普日前曾放話，如果伊朗政權對平民動用武力，美國不排除介入。不過，川普在當地時間11日透露，伊朗曾於10日致電表示希望進行談判。

川普於當地時間11日證實，伊朗曾於10日致電談判。（圖／翻攝Donald J. Trump臉書、@khamenei_ir X）

伊朗多地爆發反政府示威，卻遭政府暴力鎮壓，造成嚴重傷亡。根據美國人權團體HRANA的最新數據，目前已核實490名抗議者喪生。川普日前曾警告，若伊朗政府殺害抗議者，美國政府將對伊朗採取軍事行動。根據CNN報導，川普於當地時間11日證實，伊朗曾於10日致電談判，「伊朗領導者們想談判。我認為他們已經厭倦被美國痛打，伊朗想跟我們談」。

川普在空軍一號上，回應伊朗是否跨越他先前所說的紅線時表示，「似乎有些人不該被殺。這些人很暴力，如果你稱他們為領導人的話，我不知道他們的領導人是否僅僅靠暴力統治，但我們正在非常嚴肅地看待此事」。川普接著強調， 美國軍方正在評估，「我們也在考慮一些非常強硬的選項，我們會做出決定」。

報導指出，川普已聽取軍方簡報。官員透露，美方考量的選項包含網攻癱瘓伊朗安全部隊、制裁伊朗能源與銀行業。一名白宮高級官員指出，總統正在考慮的方案中，並不包括派遣地面部隊到伊朗。川普預計於本週二（13日）召集國家安全官員討論更詳細的方案。

