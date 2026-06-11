伊朗與美國難以維持停火的四大原因

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[Atta Kenare / AFP via Getty Images]

美國與伊朗於4月初達成的停火協議，在新一波地區攻擊後正面臨越來越大的壓力。美國總統特朗普（Donald Trump，川普）與伊朗高層近日互放狠話。美國表示，因其直升機在波斯灣被擊落，已針對伊朗軍事和監控設施發動攻擊；伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則回擊美國在巴林和約旦的基地；科威特也攔截了另一波攻擊。

這波升級發生在伊朗週日向以色列發射飛彈、以色列隨後空襲伊朗西部與中部目標之後，這是停火開始以來美伊雙方首次直接交火。特朗普曾呼籲雙方停止「開火」。

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專家指出，伊朗領導層面臨國內壓力，不願接受看似不利的停火條件。

譬如，特朗普表示伊朗「現在必須付出代價」，並稱伊朗已被「徹底擊敗」，只是「光說不練」。此前伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araghchi）警告，伊朗「不會對任何攻擊或威脅置之不理」，並指美國在戰場上「屢遭挫敗」。

雖然各方目前尚未正式放棄停火，但外界擔憂進一步升級可能破壞華盛頓與德黑蘭尋求更廣泛和解以結束戰爭的努力。

那麼，為何維持停火如此困難？以下是專家提出的四大原因。

專家認為，伊朗領導層在國內面臨壓力，不願接受不利於自身的停火條款。 [Anadolu via Getty Images]

1、對伊朗而言「不容易」的停火

其中一個原因是，從伊朗的角度來看，這份停火「並未解決衝突的核心問題」，華盛頓智庫國際政策中心高級研究員希納·圖西（Sina Toossi）表示。

他指出，以色列在黎巴嫩的軍事行動仍在繼續，同時，美國也持續對伊朗施加軍事和經濟壓力，包括制裁和對伊朗港口的海上封鎖。

以色列部隊週二轟炸黎巴嫩南部城市提爾（Tyre），就在伊朗呼籲停止此類攻擊的一天之後。圖西說，德黑蘭越來越認為，這是一種戰後安排，華盛頓在避免全面衝突的同時，得以保留「重大影響力」，而伊朗官員則將此視為「不穩定且無法接受」的局面。

他還補充說，伊朗擔心如果美國能以相對低成本持續維持軍事壓力並打擊其地區盟友，這些措施可能成為地區格局的「永久特徵」，長期削弱伊朗的地位。

專家還表示，伊朗領導層同時面臨內部壓力，不應表現出接受停火；因為這樣的停火會讓其對手在德黑蘭保持克制的情況下，仍能持續施加軍事和經濟壓力。

專家稱，以色列在黎巴嫩持續的軍事行動削弱了停火協議。 [Anadolu via Getty Images]

2、以色列因素

分析指出，以色列的行動是讓維持停火更加困難的關鍵因素。

英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）高級副研究員赫利爾博士（Dr H A Hellyer）分析說，「特拉維夫根本的利益，在於阻止任何讓伊朗繼續作為地區強權的美伊協議，」他並形容以色列可能是外交努力中的「破壞者」。

「他們的行動旨在破壞談判——不是因為美國的斡旋正在進行，而正是因為這些外交努力的存在，」他說。

對於以色列在多大程度上違抗了特朗普的命令，一直存在一些爭議。特朗普曾敦促特拉維夫在週日的襲擊事件後不要對伊朗發動攻擊。

然而，軍事專家認為，以色列在任何與伊朗的長期對抗中，都高度依賴美國的支持。

以色列國家安全研究中心高級研究員耶霍蘇亞·卡利斯基（Yehoshua Kalisky）向路透社解釋：「毫無疑問，以色列無法在這場戰爭中長期單獨作戰，因為彈藥是會消耗的。」

軍事歷史學家丹尼·奧巴赫（Danny Orbach）強調，以色列正向各方傳達：任何與伊朗的協議都不能忽視其安全關切。

他在接受路透社訪問時表示：「如果（任何潛在的停火協議）過度損害以色列的利益，以色列就能掀翻談判桌。」

特朗普在接受BBC電話採訪時否認以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）違背了他的意願，對伊朗的攻擊進行報復，儘管他曾呼籲保持克制。

3、精心計劃的「升級」

第三個因素是，局勢升級本身似乎已成為談判策略的一部分。

儘管美國和以色列持續施加軍事壓力、實施制裁和海上封鎖，伊朗領導層依然穩固，安全機構也保持完整，而其反對者預測的內部動盪並未出現。

分析人士認為，這可能增強了德黑蘭的韌性。伊朗不再不惜一切代價避免對抗，而是開始認為自己有能力承受壓力，更願意劃定新的紅線。

與此同時，專家強調，軍事壓力與外交並非互不相容。圖西表示：「伊朗並未放棄外交。」

他認為，近期在黎巴嫩、海灣地區及其他地區發生的一系列活動——通常涉及伊朗支持的武裝團體，其目的未必是引發更大規模的戰爭，而是為了提高維持現狀的代價，並增強伊朗的談判地位。

赫利爾也認同這一觀點：「邏輯很簡單。如果攻擊伊朗對以色列及其盟友來說是零成本，那就要讓美國在該地區的整體安全架構付出高昂代價。」

4、美國影響力的限制

最後一個因素是美國的角色——以及它願意在多大程度上運用其影響力。

作為以色列的主要軍事支持者，白宮提供武器、資金和外交支持，這讓它在衝突過程中擁有重大影響力。

赫利爾認為，這份影響力是理解停火脆弱性的核心。

他說：「如果華盛頓希望特拉維夫改變立場，它擁有讓其改變的影響力。」他並補充說，即使只是暗示限制支持，「也能立即引起特拉維夫的注意」。

如果華盛頓選擇不相應地運用這種影響力，那麼它就是同謀。影響力是存在的——但它沒有運用這種影響力的意願

他強調：「如果華盛頓選擇不據此運用這種影響力，那麼它就是同謀。影響力是存在的——但運用的意願卻沒有。」

危機持續

專家稱，以色列在黎巴嫩持續的軍事行動削弱了停火協議。 [Anadolu via Getty Images]

分析人士警告，這些動態可能使持久解決方案愈發難以實現。

目前，許多專家認為，外交仍是唯一可行的前進道路。

但赫利爾警告稱，如果外交愈來愈被視為「軍事行動的掩護」，伊朗可能會改變策略，試圖讓「攻擊它的代價高到無法承受」。

他表示，這樣的轉變可能使未來的升級衝突變得更有可能發生——也更加危險。