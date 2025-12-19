伊朗荷姆茲島海水變血紅！紅色海灘暴雨奇景
[NOWnews今日新聞] 伊朗南部外海荷姆茲島（Hormuz Island）近日遭遇大雨，雨勢將當地知名的「紅色海灘」（Red Beach）紅土沖刷入波斯灣，導致海水變成一片鮮紅色，形成罕見的自然奇景。
根據《美聯社》報導，該處海灘以紅土和懸崖地形聞名，紅土中含有大量的氧化鐵，因此呈現紅色。而在大雨沖刷下，紅色泥流源源不絕奔向海岸線，將沙灘和周圍海域的水全都染成鮮紅色，特殊景觀吸引大批遊客和攝影師的注意，在社群網路引發討論。
這種紅土除了顏色鮮艷具有視覺衝擊力之外，還可以用來製造化妝品、顏料和一些傳統產品。
荷姆茲島位於荷姆茲海峽，處在波斯灣與阿曼灣交匯處，距離伊朗首都德黑蘭以南約1080公里，通常氣候乾旱降雨稀少，島上獨特景觀吸引了許多觀光客，是熱門旅遊目的地之一。荷姆茲島不僅有紅色海灘，當地地質型態豐富，擁有多種多樣的礦物與岩石，因此又被稱為「彩虹島」。
布朗大學槍擊案成導火線！川普下令暫停「綠卡抽籤」制度
因太美被攝影師盯上！印度瀕危銀河蛙「拍到消失」 專家沉痛示警
美宣布對台軍售！中國國台辦喊停止武裝台灣：突破紅線必迎頭痛擊
