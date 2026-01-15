伊朗處決死刑犯 起重機「工業化」執行絞刑

▲有外媒指出，在現任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）長達36年的統治下，伊朗已成為世界上死刑執行最嚴厲的國家之一。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 伊朗示威潮遍地開花，雖然外界無法確實得知伊朗國內的全盤狀況，但有人權組織透露，至少已有2400名示威者死亡，1名26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）原本14日就要被處決，但延後執行。有外媒指出，雖然現在仍保留死刑的國家並不算少，但在現任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）長達36年的集權統治下，伊朗已成為世界上死刑執行最嚴厲的國家之一，僅次於中國。

根據《每日郵報》報導，總部位於挪威的伊朗人權組織（ IHR）稱，2025年已核實至少有1500起處決事件，執行數量是2024年的翻倍，處決方式有很多，但最常見的是絞刑。

報導指出，在日本、馬來西亞等仍以絞刑為主的國家，通常會讓死囚盡可能減少痛苦， 但在伊朗，絞刑架的設計卻相當簡陋，不少死刑犯的脖子是被移動式的起重機吊起來，受刑人不會立即死亡，而是在流向頭部的血管受阻、掙扎一段時間後才會被勒死。

報導提到，按照該國刑法規定，絞刑還可以與其他刑罰結合使用，有時群眾甚至被鼓勵觀看殺戮過程，比如被處決者不只1人時。

報導也警告，伊朗當局對待女性的方式亦急劇惡化，被處決的女性人數顯著上升。當地異議人士透露，造成這種情況的催化劑，是近年針對該政權的大規模抗議活動，導致當權者日益不安，其中最引人注目的就是於2022年席捲全國的阿米尼（Mahsa Amini ）起義，起因是1名年輕女子因為沒有按照宗教法律佩戴好頭巾，在拘留期間疑似遭到警方的暴力對待，最終在德黑蘭身亡。

