伊朗血腥掃射鎮壓！社群「街道屍體成堆」影片震撼外流 示威者恐已6000死

伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人，如今還出現整條街道上趟滿罹難者的悲慘畫面流出。（翻攝自X@Jerry00107966）

伊朗爆發全國性的反政府示威，當局血腥鎮壓行動持續升級，即便伊朗政府封鎖通訊與網路，但仍有陸續有消息傳出，據時代雜誌（TIME）截止10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人，如今甚至流出整條街道上趟滿罹難者的悲慘畫面。

伊朗國內因經濟困頓掀起抗爭活動，人民怒火持續威蔓延全國超過100個城市和城鎮，而伊朗政府也展開約2週的暴力鎮壓。據外媒《時代雜誌》報導指出，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數恐已達數千人，即便當局封鎖網路，但仍有現場畫面流出，據顯示裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間甚至堆放數百具屍體。

伊朗鎮壓消息封鎖示威者恐已6000死？

另外，自由歐洲電台（Radio Free Europe／Radio Liberty）11日也在網路社群曝光一支影片，內容顯示德黑蘭南部卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）停車場與外面的街道上，堆滿大量未安葬的遺體。

據伊朗醫院通報及海外專業人士組成的非正式團體計算，截止1月10日止，示威者的死亡人數恐已超過6000人，且不包含直接送往太平間的罹難者，顯然實際情況恐怕更加慘烈。伊朗當局至今未對示威者死亡數字作出正式回應。

