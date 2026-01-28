伊朗血腥鎮壓內憂外患 戰雲密布貨幣重挫新低

活動人士今天(28日)表示，伊朗對全國抗議活動的血腥鎮壓已造成至少6221人死亡，還有許多人可能已經喪命。隨著美國的航空母艦打擊群抵達中東，將領導美國對這場危機的任何軍事回應。伊朗貨幣里亞爾(Rial)匯率來到150萬里亞爾兌1美元的歷史新低。

「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦打擊群的到來，將提供美國攻擊伊朗的能力，特別是波斯灣的阿拉伯國家已表明不想捲入任何攻擊─儘管有美軍人員派駐在他們國內。

伊朗在這個地區支持的2個武裝組織已表示有意發動新攻擊，此舉可能是試圖在美國總統川普(Donald Trump)威脅要對伊朗採取軍事行動後，表態支持德黑蘭。

伊朗已再三威脅要將整個中東捲入戰火，儘管在以色列去年6月發動的戰爭後，伊朗的防空與軍力至今仍受到衝擊。

此外，伊朗的經濟壓力也可能會引發新動盪，因為日​​用品價格正漸漸超出人民的承受能力，特別是一旦川普選擇發動攻擊的話。

今天公布的死亡人數來自總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)。據指出，6,221名死者中包括至少5,858名抗議者、214名政府相關部隊、100名孩童、以及49名非示威平民。伊朗的鎮壓行動並導致超過4萬2,300人被捕。

由於伊朗當局切斷網路並干擾通話，美聯社無法獨立評估死亡人數。

至於伊朗政府公布的死亡人數則為3,117人，其中2,427人是平民和安全部隊，剩餘的人則被稱為「恐怖分子」。伊朗神權政權過去多次少報或隱瞞動亂的死亡人數。