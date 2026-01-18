伊朗血腥鎮壓後互嗆升級 川普罵哈米尼有病「是時候找新領袖了！」

伊朗最高領袖哈米尼（左）與美國總統川普。資料照



伊朗反政府示威活動漸趨平息之際，最高領導人哈米尼指控美國總統川普應為此負責後，川普週六（1/17）反批哈米尼有病，「是時候在伊朗尋找新的領袖了！」呼籲結束哈米尼長達37年的神權統治。

伊朗上月28日爆發近年最嚴重的反政府示威，德黑蘭當局強勢鎮壓，預估已造成全國各地數千名抗議者遇害。川普（Donald Trump）曾呼籲伊朗人持續抗議，聲稱「援助正在路上」，但在14日突然改變立場，稱殺戮已經停止。

其後，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在X平台發布多則針對川普的敵意訊息，指責美國總統應為伊朗致命暴力事件與動盪局勢「負有罪責」，並稱川普將暴力團體描述為伊朗人民的代表，指這是「駭人聽聞的誹謗」。

在聽取相關貼文內容後，川普向政治新聞網站Politico表示，德黑蘭統治者依靠鎮壓與暴力執政，並批評哈米尼「身為國家領導人，他犯下的罪行是徹底摧毀國家，並以史無前例的程度施加暴力。」

川普指出，儘管運作水準極低，但領袖為了維持國家運作，應該專注於妥善治理國家，「就像我治理美國一般，而不是為維持控制權而屠殺成千上萬人。」他補充說：「領導力在於贏得尊重，而非恐懼與死亡。」

川普進一步以人身攻擊的方式，譴責哈米尼及伊朗的政治體制。「這個人有病，他應該好好治理國家，停止殺戮」，他強調，由於領導不力，當地已成為全球最不宜居的國度，「是時候在伊朗尋找新的領袖了」。

路透社引述居民和伊朗官媒報導，當局的鎮壓行動似乎已基本平息了抗議活動。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）17日表示，已核實鎮壓活動導致3090人死亡，其中包括2885名抗議者，以及超過2.2萬人被捕。

