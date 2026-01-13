伊朗血腥鎮壓後 民眾首度揭露德黑蘭現況

伊朗日前爆發全國示威以來，當局切斷通訊進行武力鎮壓。據了解，過去兩週的動亂已造成至少646人喪生；另一方面，當地的對外通訊似乎一度恢復，有民眾在今天(13日)首度透過國際電話向外界傳達當地情況。

美聯社報導，根據多名目擊者表示，過去與世隔絕的4天半內，德黑蘭市中心到處有全副武裝的鎮暴警察和民兵駐守，公共場所也能見到身著便衣的安全官員出沒。多間銀行與政府辦公室遭焚毀、自動提款機(ATM)被砸爛，銀行在斷網狀態下幾乎無法運作。

廣告 廣告

不過，即使購物人潮稀少，德黑蘭的大市集(Grand Bazaar)預期仍將在今天恢復營業。目擊者透露，許多店家表示安全部隊要求他們「無論如何都必須恢復營業」。伊朗官方媒體並未提及這項命令。

此外，當地通訊依然受限，民眾雖可撥打電話給美聯社，但記者無法回撥這些號碼。伊朗國內的簡訊系統也呈現癱瘓狀態，民眾只能連上政府核准的國內網站，無法造訪國外網站。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天接受半島電視台訪問時表示，伊朗政府之所以切斷網路是因為遭遇「由境外下令的恐怖攻擊」，並強調正與示威者進行對話。

人權組織則指控當局切斷網路是為了掩蓋鎮壓暴行。根據總部位於美國的「人權運動人士通訊社」(Human Rights Activists News Agency，HRANA)今天稍早公布的數據，過去兩週的動亂已造成646人死亡，包括512名示威者與134名安全部隊人員，另有超過1萬700人被捕。美聯社無法獨立核實這項數據。