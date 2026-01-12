伊朗血腥鎮壓心碎一幕！醫院外「屍橫遍野」家屬翻屍袋認親…初估6000死

國際中心／綜合報導

法醫中心外，大量遺體被裝進黑色屍袋堆放在外，每天都有親人前來認屍。（圖／翻攝X)

伊朗爆發全國性反政府示威，遭安全部隊血腥鎮壓，當局封鎖網路，但相關死傷的悲慘畫面，仍陸續被轉載到社群；其中，令人心碎的一幕，就是在法醫中心外，大量遺體被裝進黑色屍袋堆放在外，每天都有親人前來認屍。由於目前仍無法核實確切死亡人數，不過有學者與專業人士組海外非正式團體估算，截至當地時間10日止，死亡人數已達6000人。

綜合外媒報導，這場反政府示威活動，尚無法核實確切死亡人數，不過有學者與專業人士組海外非正式團體估算，截至當地時間10日止，死亡人數已達6000人，儘管當局封鎖網路，但相關死傷的悲慘畫面，仍陸續被轉載到社群。

其中，令人心碎的一幕，在德黑蘭附近的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）外，有不少遺體被裝進黑色屍袋堆放在外，且幾乎每天都有親人前來認屍，就連太平間也堆放數百具屍體。

這次是伊朗自2022年以來，最大規模全國反政府示威，目前已經持續兩週，死亡人數仍持續攀升。（圖／翻攝X)

面對地上一排排的屍體，現場痛哭、哀號此起彼落，甚至有人為了找尋親人，慌張地拉開黑色屍袋，逐一翻查遺體，只為了早點找到遇害的親人。

這次是伊朗自2022年以來，最大規模全國反政府示威，目前已經持續兩週，死亡人數仍持續攀升；美國總統川普預計13日聽取針對伊朗行動的簡報，內容可能包括軍事攻擊、網路資訊戰與經濟制裁。

