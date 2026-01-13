伊朗血腥鎮壓恐已逾6000人喪命 外交部更新紅色警示：當地5台人一切平安

​伊朗爆發全國性反政府示威，據美國《時代雜誌》（TIME）報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數恐已達數千人，而據伊朗首都德黑蘭幾家醫院通報及海外非正式團體計算，死亡總數恐已超過6000人，社群媒體更出現有法醫醫學中心外堆放大量屍體的影片。對此，台灣外交部今（13）日表示，外交部已更新旅遊警示訊息，而目前在伊朗共有5名國人，人員一切平安。

據外交部領事事務局旅遊警示分級表，伊朗警示等級目前已升至「第四級：紅色儘速離境」。領事局說明，伊朗於2025年12月28日發生民眾因經濟訴求引發的大規模抗議事件，迄已造成多人喪命，衝突情勢未見平息；外交部呼籲國人暫勿前往伊朗，已在伊朗的國人，務請注意自身安全。

外交部今日上午召開例行記者會，發言人蕭光偉表示，外交部目前正密切關注伊朗情勢，並與我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫，特別於上周、1月7日更新旅遊警示訊息，說明伊朗當地發生大規模抗議事件，且衝突情勢未見平息，提醒國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全，同時透過僑民、僑胞聯繫網絡，與在當地國人保持聯繫，目前在伊朗共有5名國人，人員一切平安。

蕭光偉也說，我國駐杜拜辦事處將依照相關的緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作，外交部也將持續密切關注當地情勢的發展，並依據實際的情況滾動式調整旅遊警示資訊，也會採取必要的因應措施。

