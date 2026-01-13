伊朗血腥鎮壓恐已6千死！外交部曝：當地5名台灣人一切平安

記者陳思妤／台北報導

外交部發言人蕭光偉主持例行記者會（圖／翻攝自外交部YT）

伊朗全國性反政府示威遭到血腥鎮壓，伊朗政府封鎖網路，但從社群媒體流出的畫面可以看到大量的遺體，死亡人數恐已達6千人。外交部領務局已將伊朗的旅遊警示調整為「紅色」第四級儘速離境，外交部今（13）日表示，目前在伊朗有5位國人，人員一切平安，將持續密切關注當地情勢發展，依據實際情況滾動式調整旅遊警示資訊等，並且採取必要的因應措施。

外交部今天舉行例行記者會，對於伊朗情勢以及當地僑胞情況，外交部發言人蕭光偉表示，目前外交部密切關注伊朗的情勢，並和我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫，1月7日已經更新了伊朗旅遊警示的訊息，說明當地發生大規模抗議事件，而衝突未見平息，提醒旅伊朗的國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。

蕭光偉指出，外交部也持續透過僑民、僑胞的聯繫網絡與當地國人保持聯繫，目前在伊朗一共有5位我國國人，人員一切平安。

此外，蕭光偉強調，我國駐杜拜辦事處將依照相關緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作，外交部將持續密切關注當地情勢發展，依據實際情況滾動式調整旅遊警示資訊等，並且採取必要的因應措施。

