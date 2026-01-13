伊朗血腥鎮壓恐數千死 外交部：當地5名台灣人一切平安

伊朗 / 武廷融 綜合報導

伊朗爆發全國性抗爭，遭到軍方強力鎮壓。外交部發言人蕭光偉今(13)日表示，已針對伊朗更新旅遊警示，目前在伊朗的5名台灣人平安，外交部將會持續密切關注當地情勢發展，並採取必要措施。

伊朗爆發全國性抗爭已經進入第三週，遭到軍隊鎮壓殺害的人數恐怕愈來愈多。人權團體估計，目前已有超過600人喪命；美國時代雜誌更引述專業人士分析指出，抗議死亡人數恐怕高達6000人。而由於伊朗政府切斷網路，直到近日才有示威畫面流出，確切死亡人數尚無法核實。

美國虛擬駐伊朗大使館發布安全警示，呼籲美國公民「立刻離開伊朗」。而我國外交部發言人蕭光偉今日在外交部例行記者會上表示，目前正密切關注伊朗情勢，與我國兼轄伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫。蕭光偉指出，上週就已經更新領務局伊朗旅遊警示，提醒旅伊國人、僑胞提高警覺、注意自身安全。

蕭光偉也提到，目前在伊朗的5名台灣人一切平安，駐杜拜辦事處將依照相關緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。外交部持續密切關注當地情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等，並採取必要措施。

