伊朗血腥鎮壓打不掉示威！謝金河預言變天「恐是遲早的事」：早已被美國重錘元氣大傷

在委內瑞拉總統馬杜洛被美軍捕獲後，伊朗爆發反抗領導人哈米尼神職統治的示威成為最新國際焦點，目前已超過500人死亡、1萬600人被捕。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，伊朗早已元氣大傷，經濟又氣若游絲，變天恐是遲早的事，「美國總統川普下一局會下什麼棋？大家都在等下一張骨牌！」

謝金河表示，川普活捉馬杜洛，委內瑞拉獨裁者倒下，這些天世界焦點移到向伊朗，大家都在看86歲的宗教領袖哈米尼能支撐多久？隨著伊朗抗爭活動愈演愈烈，鎮壓手段也愈來愈殘酷，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？

謝金河指出，其實經過去年以色列的雄獅崛起，伊朗有20多個高階軍官在睡夢中被以色列斬首，接下來是美國的午夜重錘，用B2隱形轟炸機炸毀伊朗的濃縮鈾核反應爐，伊朗已經元氣大傷。這次伊朗缺水造成民怨，伊朗貨幣里亞爾（Rial）又出現巨幅貶值，伊朗經濟已氣若游絲，變天恐怕是遲早的事。

謝金河提到，其實伊朗在波斯時代是世界的大國，1979年巴勒維時代是親美政權，巴勒維被推倒後，伊朗成為宗教神權領導的極權體制，伊朗革命軍控制大局，伊朗有錢人紛紛移居海外。前幾年，一位沒有包頭巾的少女慘死事件，讓伊朗體制受到很大衝擊，這次很可能是伊朗人民推倒高牆的一次機會。

謝金河說，中東的變天，從2024年底敘利亞總統阿塞德被推倒開始，去年川普特別在利雅德，接見反叛軍出身的敍利亞領導人夏拉；接著川普收編沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，這3個國家都對美國承諾逾兆美元的投資及大規模訂購波音客機，中東國家都向川普示好。

謝金河直言，這次伊朗的抗爭沒有看到有聲望的在野領袖，流亡在美國的巴勒維之子似乎沒有得到川普青睞，在大動亂中，還沒有看到新的亮光！

