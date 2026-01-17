伊朗血腥鎮壓抗議漸緩 多方斡旋美動武可能性減

（中央社杜拜16日綜合外電報導）伊朗部分居民今天表示，在當局血腥鎮壓下，抗議潮似乎大致上暫時平息。美國總統川普說，德黑蘭領導層已取消大規模絞刑處決。

路透社報導，在美國多次揚言軍事干預以遏阻伊朗血腥鎮壓的陰影下，伊朗國營媒體消息顯示又有多人被逮捕。

川普先前表示，如果伊朗持續處決抗議者，美方將採取「非常強硬的行動」。然而他今天在社群媒體上發文說：「伊朗領導層已取消所有原定於昨天執行的絞刑處決（超過800人），我高度尊重這個決定。感謝！」

廣告 廣告

伊朗未公開宣布這類處決計畫，也沒證實取消。

●人權團體稱逾3000人命喪鎮壓

伊朗12月28日爆發抗議活動，起初是德黑蘭商家抗議貨幣大幅貶值和經濟困境，後來演變成全國性示威，要求終結神職統治，上週末更引發大規模暴力情事，伊朗陷入自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重社會動盪。

美聯社報導，總部位於美國的人權團體「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）今天表示，伊朗鎮壓抗議活動造成死亡人數增到至少3090人，而且罹難人數持續攀升。美聯社無法獨立核實這個數字。伊朗政府也未公布傷亡統計。

路透社聯繫伊朗首都德黑蘭多名居民，他們說德黑蘭4天來相對平靜，雖有無人機在市區上空盤旋，昨天和今天都未見大規模抗議活動跡象。裏海沿岸北部城市一名居民指出當地街頭也顯得平靜。為安全起見，這些居民均不願具名。

●美動武可能性降低

隨著川普14日表示他獲悉伊朗殺戮情況有所緩和，美國攻擊伊朗的可能性降低，但預計美軍仍將增派兵力至中東地區，顯示區域緊張情勢依舊。據報五角大廈已下令航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群自南海轉赴中東增援。

根據一名波斯灣國家官員說法，沙烏地阿拉伯和卡達等美國盟邦本週與華府密集外交協商，力防美國空襲伊朗，警告此舉恐會影響整個中東地區，最終也會衝擊美國本身。

知情人士透露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）首長巴尼亞（David Barnea）今天也在美國商討伊朗事務，且一名以色列軍事人員說以軍「嚴陣以待」。

●蒲亭致電以總理、伊朗總統

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天分別與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，討論伊朗情勢，並表示俄國願意居中斡旋。

伊朗國營媒體報導，裴澤斯基安告訴普丁，美國和以色列在這波動盪中扮演直接角色。

伊朗有關當局先前指控外國敵對勢力煽動抗議活動，並向他們視為恐怖分子的民眾提供武器，針對安全部隊發動攻擊。

「人權行動者新聞通訊社」先前說已有超過1萬9000人遭逮捕，但伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱僅3000人遭拘留。

塔斯尼姆通訊社也指出，有關當局在西部克爾曼沙省（Kermanshah）逮捕多名近期暴動事件領袖，並在東南部克爾曼市（Kerman）逮捕5名涉嫌破壞加油站和強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）基地的民眾。（編譯：盧映孜）1150117