伊朗血腥鎮壓抗議者 殯儀館和醫院湧入大量傷亡者 美國準備伸出援手

伊朗自去年底開始爆發大規模示威抗議活動，現已傳出重大傷亡，安全部隊人員持武器對著手無寸鐵的抗議民眾無差別攻擊，估計可能有500人在暴動中喪生。美國總統川普（Donald Trump)喊話不排除出兵保護抗議者，伊朗當局則警告別輕舉妄動，否則必將還擊。

去年12月28日伊朗商家不滿里亞爾(rial)兌美元匯率崩盤而走上街頭，再加上長期經濟困頓、失業率高漲等問題，迅速演變成擴及全國31省的大規模示威遊行，抗議者高呼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

伊朗網路斷線，示威活動災情難估計

如同中國一樣，伊朗也有一道網路牆，民眾只能使用內網，而這次的示威活動爆發後，就連內網也幾乎無法使用，伊朗當局為了限制不利官方的消息擴散，中斷網路連線已超過60個小時。

目前由於網路幾乎斷線，外界尚無法得知示威活動確切傷亡人數，但就連與當地安全機構有關的官方媒體如《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）也坦言傷亡慘重。

有最新消息顯示，民眾和安全部隊人員總計已經逾500人喪生，超過1萬人被拘押。

美國《人權活動通訊社》（Human Rights Activists News Agency；HRANA）則估計，自從兩週前示威活動爆發以來已經造成116人不幸罹難。授命鎮壓示威者的伊朗安全部隊也災情慘重，根據塔斯尼姆的消息，超過100個成員喪生。

子彈、催淚彈各種武器齊發，演變成血腥鎮壓

有伊朗民眾從高處拍攝的影片顯示，安全部隊的摩托車和車輛行經可疑之處，對著沒有武器的民眾任意開槍，場景有如游擊戰。

參加1月9日德黑蘭抗議活動的一名伊朗社工說，當局下令鎮壓示威者後，局勢急速演變成彷彿一場「惡夢」，「子彈、催淚瓦斯，你能想到的都發射了，場面怵目驚心。」這名社工描述，一名女孩頸部遭電擊器電擊直到整個人昏倒。

伊朗南部城市希拉茲（Shiraz）一名頭部中彈的女子被送往醫院救治，參與搶救的一名醫生感嘆，畢生從未看過如此無恥的行徑，竟朝著女子的頭部開槍。另外在東部城市內沙布爾（Neyshabur）的醫生透露，安全部隊9日在屋頂上向示威群眾開火，有一家6人路過現場也遭池魚之殃。

人權組織Hengaw的消息顯示，在示威活動中遇害者包含一名23歲的時裝設計專科學生Robina Aminian，是8日在德黑蘭遭槍擊身亡者之一。

伊朗前健美冠軍兼健身教練Mehdi Zatparvar則於9日在西北部省分Gilan城市Rasht參加抗議活動中遇害，這位39歲的運動員曾兩次獲得世界古典健美錦標賽冠軍。

16年前的綠色運動重演，殯儀館和醫院湧入大量死傷者

當地殯儀館和醫院人員表示，由於安全部隊無差別鎮壓，死難者不斷送到殯儀館，醫療設施被大量死傷者「淹沒」，他們大都是年齡介於20至25歲的年輕人，致命原因是頭部和心臟遭到直接射擊。

伊朗抗議者認為當前的示威活動猶如2009年「綠色運動」（Green Movement）翻版，當年民眾控訴伊朗的總統選舉大規模舞弊，抗議活動延續數個月，伊朗政府以暴力手段鎮壓和逮捕異議人士，同時切斷網路連結，安全部隊手段殘暴地對付抗議者，造成多人死傷。

最終，由於伊朗政府殘酷鎮壓，以及為數眾多的民眾遭逮捕，在獄中遭受不人道的對待，長達數月的抗議活動才告一段落。

以色列關注、美國不排伸出援手，伊朗回嗆

以色列國防軍（Israel Defense Force）11日表示正密切關注伊朗局勢發展。國防軍發言人表示「抗議活動是伊朗的內政，儘管如此，以色列國防軍已做好防禦準備，並不斷提升自身能力和作戰準備。」

美國則做好準備進行救援，川普9日在社交媒體上發文表示，伊朗正在尋求自由，其規模或許是前所未見，美國隨時準備提供幫助。川普重申，如果伊朗當局武力鎮壓抗議民眾，美國將對伊朗發動攻擊。

對此伊朗強硬派議長Mohammad Baqer Qalibaf 警告，如果美國出手干預，或是對伊朗採取軍事行動，伊朗將鎖定當地的美國軍事和商業基地，甚至航運中心作為報復目標。他還強調，德黑蘭當局而且不會等到美方採取行動後才做反應。



