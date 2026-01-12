伊朗血腥鎮壓持續 法國大使館撤離非必要人員

法新社12日引述2位知情人士報導，隨著伊朗當局鎮壓抗議活動，法國駐伊朗大使館的非必要人員已經撤離這個國家。

消息人士並補充說，這些人員在11日和12日離開伊朗，但並未說明撤離人數。

法國外交部則表示，大使館已重新配置架構，以便能在當地履行職責。「保護我們的人員和公民是首要任務」。

駐德黑蘭大使館通常約有30位駐外人員、以及10幾位當地的工作人員。

法國外交部表示，大使館仍然開放並正常運作，大使及其團隊都還在。「我們正在為可能身在伊朗的法國公民提供需要的服務」。

廣告 廣告

法國採取這項預防措施之際，正值伊朗的網路和一般電信服務仍被斷訊，伊朗當局部署了安全部隊鎮壓抗議活動。

據設於挪威的人權組織「伊朗人權」(Iran Human Rights)表示，已確認在抗議活動中有648人死亡，其中包括9名未成年人，還有數以千計的人們受傷。

但這個非營利組織警告，真正的死亡總數可能要遠多於此，有些估計認為超過6千人。