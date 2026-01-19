伊朗血腥鎮壓換來死寂 德黑蘭街頭軍人巡邏恫嚇：出來就開槍

不具名官員指出，伊朗血腥鎮壓中，示威者與維安部隊雙方合計恐已有超過5,000人喪生。（翻攝自@EYakoby X）

伊朗持續3週的反政府示威浪潮，在當局採取極端強硬的鎮壓手段後，街頭已從喧囂轉為一片肅殺的死寂。

根據《華爾街日報》18日報導，伊朗各大城市目前幾乎看不到示威群眾身影，取而代之的是荷槍實彈的軍人與親政府民兵，他們甚至透過廣播向民眾發出令人戰慄的警告「出來就開槍」，迫使抗議活動進入停滯狀態。

首都德黑蘭的街頭如今已無抗議人潮，僅剩下親政府的「巴斯基」民兵騎乘摩托車來回巡邏。當地醫學生目擊市內至少有5間銀行遭縱火焚毀，作為示威核心的大學持續停課，許多店家也大門深鎖。

恐怖氣氛同樣籠罩其他城市，在德黑蘭西部的工業大城卡拉季，警方甚至用擴音器警告居民「遠離窗戶」，暗示隨時可能進行無差別射擊；什葉派聖地馬什哈德的主要幹道則部署了裝甲車與大批重裝警力，嚴密監控進出人流。根據美國人權組織觀察，自12日以來，伊朗境內僅發生過2起零星示威。

儘管當局試圖對外營造局勢已受控、生活回歸常軌的假象，例如國營電視台刻意播放學校復課畫面，並宣傳德黑蘭股市單日暴漲近8萬點，但現實是伊朗民眾仍處於嚴密的數位封鎖與恐懼之中。

此外，伊朗網際網路與國際電話服務持續遭截斷，司法部門更以「勾結以色列情報機構摩薩德」為由，合理化對示威者的搜捕行動。德黑蘭北部富人區的居民透露，過去1週整個社區安靜得令人背脊發涼，除了少數雜貨店外，大部分商家仍處於停業狀態，民眾普遍認為離恢復真正的日常生活仍遙不可及。

這場因高物價與貨幣價值崩盤而自上月29日引爆的怒火，在蔓延至大學校園與社會各階層後，遭到了伊朗政權的鐵腕清洗。自本月8日起，政府全面切斷通訊並展開大規模逮捕。《路透社》引述不具名官員說法指出，在這場血腥鎮壓中，示威者與維安部隊雙方合計恐已有超過5,000人喪生。

