伊朗血腥鎮壓歐盟將祭制裁 里亞爾跌至史上新低

伊朗日前爆發大規模示威，導致數以千計民眾在政府強力鎮壓下喪生。對此，歐盟預計將於近期對伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)高層成員祭出第一輪制裁。

與此同時，伊朗幣在今天(27日)跌至150萬里亞爾(rial)兌1美元的史上最低點。

綜合法新社與美聯社報導，總部位於美國的人權團體「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency)今天(27日)表示，至今已證實有超過6000人在伊朗當局的鎮壓行動中喪生，其中包括214名政府相關人士，是1979年伊斯蘭革命以來死傷最慘重的流血示威。另外還有超過4萬1800人遭到逮捕。

據了解，歐盟將在29日的外長會議上宣布對伊朗21名個人及實體凍結資產並拒發簽證，其中包括多名伊朗革命衛隊高階成員。

此外，針對伊朗向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場的無人機與飛彈，歐盟各國預料也將達成共識，對10名相關個人與實體進行制裁。

這波抗議活動始於去年12月底，最初是民眾抗議經濟惡化，隨後演變成大規模反政府示威。隨著抗議行動升溫，當局出動軍警展開血腥鎮壓，並切斷對外通訊與網路以掩蓋鎮壓規模，引發全球關注。