伊朗血腥鎮壓爆動盪！川普稱德黑蘭來電求談判 哈米尼發圖反譏：終將垮台

哈米尼在社群平台Ｘ發文抨擊川普是「傲慢地對世界指手畫腳的傢伙」。（翻攝自哈米尼Ｘ）

伊朗境內因通貨膨脹引發的大規模反政府示威已延續3週，局勢正迅速演變成一場波及全球穩定的外交與軍事危機。根據《BBC》及人權組織最新統計，伊朗政府的血腥鎮壓已造成全國超過500人喪命，德黑蘭街道血流成河，醫院與停屍間堆滿屍袋。面對國內動盪與國際壓力，伊朗最高領袖哈米尼今（12日）早透過官方社群媒體發出強硬反擊，將美國總統川普比作歷史上傲慢自大的暴君「法老」，預言其必將在權力巔峰時走向毀滅。

川普總統11日在空軍一號上向《法新社》透露，伊朗領導層已於前一日主動致電美方「尋求談判」。川普以一貫直白的風格解讀，認為伊朗是因為長期遭受美國的強力打壓而「被打累了」，因此急於尋求對話，目前雙方正安排會面。然而川普也語帶保留地警告，雖然談判可能進行，但鑑於伊朗對國內抗議者的致命暴力行為，美國政府正密集評估軍事打擊、祕密網絡武器及擴大經濟制裁等「強硬選項」，不排除在會面前就先採取行動干預。

廣告 廣告

針對美方的軍事威脅與川普的言論，伊朗政權採取了極度強硬且具宗教意象的文宣攻勢。哈米尼在社群平台Ｘ發文抨擊川普是「傲慢地對世界指手畫腳的傢伙」，並羅列了法老、尼姆羅德（Nimrod）以及伊朗巴勒維王朝的兩任沙王，強調這些暴君皆在驕傲自大的頂點時崩潰。伊朗官方甚至發布一張具高度挑釁意味的插圖，將川普描繪成一座正逐漸裂解崩落的古埃及石棺，棺身上刻有美國國徽，下方則配上「如同法老」的醒目文字，象徵其政權終將瓦解。

在德黑蘭的外交與國防前線，緊張情緒同樣緊繃。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）警告，美方若誤判形勢發動攻擊，伊朗將把以色列、所有中東美軍基地及通航艦艇列為合法打擊目標。與此同時，流亡美國的伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）則發聲支持示威者，聲稱伊朗政權已面臨「僱傭兵短缺」及部隊抗命的窘境，並承諾很快會回到國人身邊。

目前伊朗境內正處於近乎完全的網路封鎖狀態，外界僅能透過星鏈衛星或零星流出的影像窺見局勢的慘烈。隨著川普預計13日與幕僚會商最終介入方案，這場抗爭究竟會走向談判桌還是全面衝突，已成為國際社會最關注焦點。

更多鏡週刊報導

伊朗暴力鎮壓！死、傷者多到醫院塞不下 醫護痛心喊：甚至來不及進行CPR

真股王！信驊股價強勢攻破8000元大關 續寫台股新天價紀錄

預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符