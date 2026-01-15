伊朗血腥鎮壓示威民眾又威脅「刺殺川普」耍狠嗆：這次子彈不會偏

伊朗官方媒體刻意特寫政府支持者手持刺殺川普的威脅標語，上面寫著「這次不會失手」。 圖：翻攝自伊朗官方媒體

[Newtalk新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，當局展開血腥鎮壓，抗議民眾死傷持續攀升。美國總統川普（Donald Trump）聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」。在美國與伊朗緊張加劇之際，伊朗國營電視台14日播出一個片段，顯示川普2024年在賓州城市巴特勒（Butler）造勢險遭槍殺的畫面，並附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」。

綜合「新聞週刊」（Newsweek）、「紐約郵報」（New York Post）等媒體報導，伊朗電視台14日播出川普2024年7月在賓州巴特勒戶外造勢活動上險遭暗殺的畫面，川普當時遭槍手從屋頂開槍襲擊，右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命，但川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，被特勤局人員圍繞，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，成為了美國政治史經典畫面。

報導提到，以色列國際新聞電台i24NEWS暨「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群媒體X分享伊朗國營電視台播出的畫面，並將內容中的波斯語（Farsi）翻譯成英文。史坦因用英文發文寫道，伊朗國營電視台播出對川普的威脅，宣稱「這次子彈不會飛偏」。

伊朗內部目前面臨嚴峻挑戰。受國際制裁與內部動盪影響，伊朗貨幣里亞爾（Rial）崩跌至歷史新低，通貨膨脹嚴重，基礎民生物資價格飆漲。原先單純的經濟抗議已轉變為要求政權更迭的政治運動。分析指出，面對內部民眾反抗與外部軍事威脅的雙重壓力，德黑蘭當局可能透過對外衝突來凝聚民族主義情緒。伊朗高層已公開警告，若遭攻擊將對美軍基地及盟友發動報復。

川普14日指稱，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止，至於資訊來源，川普則拒絕透露，僅表示是從一個非常重要且可靠的權威消息人士得到此資訊，川普強調：「我們會持續關注。如果處決真的發生了，我肯定會非常憤怒」。於此同時，川普也表明尚未排除美國採取軍事行動的可能性。

