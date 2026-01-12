伊朗血腥鎮壓示威 多國民眾集結聲援伊民抗議

（中央社倫敦11日綜合外電報導）伊朗安全部隊血腥鎮壓示威活動，造成數百人喪命；今天在倫敦、巴黎與伊斯坦堡（Istanbul）等地民眾聚集逾數千人，聲援伊朗人民的抗議活動。

在倫敦，聲援民眾最初在伊朗大使館前聚集，後來移至英國首相官邸外面，隨著時間的推移，參與人數增加到數千人。

在巴黎，超過2000人揮舞著1979年伊朗革命之前的舊國旗，在示威現場高喊「拒絕恐怖分子的伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）」。

警不准抗議者靠近伊朗大使館。

20歲居住巴黎的伊朗學生阿里雅（Arya）說：「在伊朗，民眾正走上街頭，我們這些在海外的伊朗人要表達的是，我們與他們站在一起，他們並不孤單。」

在伊斯坦堡，群眾在綿綿細雨下，聲援伊朗人民的抗議活動。警方在伊朗領事館外設置封鎖線，阻止人群靠近使館。

法新社報導，已經持續兩週的伊朗抗議潮，最初是因民生困難而爆發，如今演成反對伊朗政府的示威活動，他們反對1979年革命之後所建立的神權體系政權。伊朗當局則將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。

據設於挪威的人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights），伊朗當局的鎮壓已造成至少192人喪生。

總部設在美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）則指出，過去兩週抗議期間，伊朗民眾至少538人死亡，超過1萬600人遭到拘留。

英、法、德三國領袖9日譴責伊朗「殺害抗議民眾」，美國總統川普（Donald Trump）則於10日表示，美國「隨時準備協助」伊朗人民的抗議行動。（編譯：紀錦玲）1150112