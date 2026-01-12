伊朗血腥鎮壓示威！女大生遭「行刑式槍殺」 親人從數百具遺體中認屍

伊朗大規模反政府示威越演越烈，當局血腥鎮壓抗議者據稱已造成超過500人喪命。人權組織表示，一名23歲的庫德族（Kurdish）女大生阿米尼安（Rubina Aminian），在參與示威時遭「行刑式槍殺」身亡。

庫德族女大生阿米尼安參與示威時遭槍殺。（圖／翻攝X）

根據英國《衛報》，總部設於挪威的人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，阿米尼安是近期示威活動中少數身份已獲得確認的罹難者之一。

阿米尼安就讀於德黑蘭的沙裡亞提學院（Shariati College），主修紡織與時尚設計，她於本月8日離開學校後加入示威時身亡。「伊朗人權」引述熟悉阿米尼安家屬的消息來源及目擊者說法，這名來自馬里萬（Marivan）的庫德族年輕女性「從背後遭近距離射殺，子彈擊中她的頭部」。

阿米尼安的家人從伊朗西部克爾曼沙赫（Kermanshah）趕往德黑蘭，在「數百具年輕人的遺體」中辨認出她的遺體。知情人士稱，「經過一番周折，魯比娜（阿米尼安）的家人最終設法取回她的遺體並返回克爾曼沙赫。然而他們抵達後發現情報部門的人員已包圍了住家，不允許他們埋葬她」。

「伊朗人權」表示，阿米尼安的家屬被迫將她的遺體埋在克爾曼沙赫與鄰近卡米亞蘭（Kamyaran）之間的道路旁。

1月9日，伊朗抗議者走上首都德黑蘭街頭。（圖／翻攝X）

阿米尼安的叔叔米努埃（Nezar Minouei）受訪時形容她「堅強勇敢，她不是那種你可以控制並為她做決定的人」。米努埃補充說，阿米尼安「會為自己認為正確的事情而奮鬥，並拼盡全力。她渴望自由，渴望女性權利，渴望她自己的權利」。

《CNN》引述多名伊朗境內人士報導，伊朗安全部隊以暴力手段鎮壓異議人士。2名身處德黑蘭、出於安全考量要求匿名的人士稱，他們在9日親眼目睹安全部隊揮舞步槍，殺害了「許多人」。另一名目擊者則稱，她在一家醫院看到「屍體堆積如山」。

據總部設在美國的《人權行動者新聞通訊社》（Human Rights Activists News Agency）估計，至少有538人死於示威引發的暴力事件。該組織估計死亡人數包括490名抗議者，另有超過10,600人遭到逮捕。

