伊朗血腥鎮壓示威 美媒曝川普出兵計畫2／伊朗動盪！抗議者恐面臨死刑 川普表態美方準備介入

現在傳出伊朗最高領袖哈米尼，正在擬定計畫打算跑路到俄羅斯。因為美國打算要對伊朗發起軍事行動，美國總統川普已經連續好幾天放話，已經準備好協助伊朗重獲自由，現在最新消息是，川普已經聽取打擊行動的簡報，箭在弦上的姿態十分明確。而現在情勢非常緊張，因為伊朗國會議長已經先放話，要是美國敢出手，那伊朗也將鎖定美國基地進行報復。

民眾揮舞著伊朗舊國旗，約有三百名群眾聚集在伊朗駐倫敦大使館外，聲援伊朗國內的反政府運動。示威群眾：「現在現在現在就支持伊朗起義。」在美國白宮前也有數百名抗議者拿著標語高喊抗議口號，在美國總統川普，十一號在自家社群平台發文聲援伊朗示威者，他表示伊朗正渴望自由，程度或許前所未見美國已備好伸出援手。

廣告 廣告

美國總統川普：「我們會狠狠打擊他們的痛處，這並不意味著派遣地面部隊，但意味著我們會非常非常猛烈地打擊他們的要害。」而根據華爾街日報報導，川普政府正研擬一套打擊伊朗的初步計畫，內容甚至包含了大規模空襲多處軍事目標，但華府內部對實際的行動內容還沒有達成最終共識。

資深伊朗裔記者Maziar Bahari：「我相信這確實讓許多伊朗官員感到恐懼，但與此同時，這也激勵了更多抗議者站出來，因為他們知道世界超級大國的領袖，正在支持他們的訴求。」

儘管美方發出警告伊朗最高領袖哈米尼，仍釋出將進一步掃蕩的訊號，根據英國媒體指出，哈米尼還準備好計畫帶著親信眷屬逃往俄羅斯。伊朗檢察總長阿札德更升高威脅，警告所有上街的民眾，只要參與抗議都將被視為真主的敵人最高將判處死刑。

伊朗議會議長更嚴厲警告若美方動武，美軍與以色列都將成為合法打擊目標，美伊兩國軍事叫陣，已讓伊朗成為一觸即發的中東火藥桶。

