伊朗血腥鎮壓約6百死 川普祭25%次級關稅、空襲列選項

伊朗持續血腥鎮壓全國性反政府示威，美國總統川普週一（1/12）宣布，即起將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，稱這是不得更改的「最終命令」。白宮也表示，川普正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文表示：「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，與美國之間的所有商業活動均須繳納25%關稅」，並強調該「最終命令」不得更改。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早也告訴媒體，川普總統的長處之一，就是將所有選項都擺在檯面上，而「空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。但她強調，首要選項永遠是外交，「伊朗政權在公開場合的言論，與美國政府私下收到的訊息相當不同。我認為總統有興趣探討這些私下訊息」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則告訴半島電視台稱，正在研究華府提出的方案，儘管這些想法與美國的威脅「不相容」。他透露，自己和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）一直保持且持續溝通。

美國官員11日告訴路透社，川普預計13日與高階幕僚會面，討論應對伊朗的各種方案。《華爾街日報》報導，選項包括軍事打擊、使用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

總部位於美國的人權組織「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）表示，伊朗鎮壓反政府示威活動已核實599人死亡，其中包含510名抗議者和89名安全人員。自去年12月28日抗議活動開始並蔓延至全國各地以來，已有1萬694人被捕。

