伊朗血腥鎮壓踩紅線 川普1/13討論干預選項但「不派地面部隊」

伊朗強力鎮壓反政府示威者並造成數百人死傷後，此前提出將對示威者伸出援手的美國總統川普，傳出正在權衡一系列的可能軍事選項，對伊朗政權進行打擊，但並不包含派遣地面部隊進入該國。

美國官員週日（1/11）告訴路透社，川普（Donald Trump）預計將於週二（1/13）與高級顧問會面，討論對伊朗的各種選項。《華爾街日報》透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預計將出席會議。

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名美國官員透露，川普近日聽取了有關不同干預計畫的簡報，許多方案均圍繞著打擊德黑蘭當局鎮壓抗議活動的安保部門，但政府內部有人擔心，軍事打擊可能適得其反，削弱抗議活動，或導致伊朗武力報復。

官員表示，川普也在考慮一系列旨在打擊伊朗政權但不採取軍事打擊的方案，包括對伊朗軍方或政府目標發動網路行動，藉此擾亂當局鎮壓，或對政治人物、經濟部門祭出新的制裁。

美國政府亦曾考慮向伊朗示威者提供類似星鏈（Starlink）衛星的技術，強化網路連接、繞過資訊封鎖。前總統拜登（Joe Biden）政府在2022年曾提供類似的網路連線援助。

但官員指出，川普尚未就干預行動做出最終決定，但隨著伊朗死亡人數持續上升，他正在認真考慮採取行動。白宮高層官員告訴CNN，川普正在考慮的方案並不包含派遣地面部隊到伊朗。

川普9日告訴媒體，如果德黑蘭開始殺害示威者，美國將「介入」，但強調這並不意味著派兵，而是要狠狠打擊他們的要害。他在隔日更發文表示：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」

