伊朗血腥鎮壓逾3千死 英媒：當局疑使用致命化學武器

伊朗安全部隊在鎮壓全國示威活動時，傳出可能動用了致命化學武器，引發國際社會高度關注。根據英國廣播公司「吉比新聞」（GBNews）特別節目報導，伊朗當局疑似使用有毒化學物質對付抗議民眾，導致部分傷者在數日後喪命。

伊朗出動安全部隊鎮壓上街抗議的民眾，造成嚴重衝突。

英國前外交及軍事事務國務大臣拉梅爾（Bill Rammell）在節目中表示：「外界相信他們使用某種有毒化學物質對付示威者，導致部分傷者在數日後失去生命。」拉梅爾的消息引述一份來自工黨外交政策小組的報告，他形容這份報告「雖未經證實但可信」。

拉梅爾評論道，「若此消息屬實，我認為這極為令人擔憂」。值得注意的是，這些令人憂心的報導尚未獲得西方政府或情報機構的證實。

自今年年初伊朗爆發大規模抗議活動以來，暴力衝突已造成數千人死亡。總部位於美國的人權活動家新聞社（Human Rights Activists News Agency）已證實至少有3090人喪生，其中包括2885名示威者。而根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，伊朗境內消息來源估計，死亡人數可能高達1萬2千人，甚至可能達到2萬人。

伊朗示威已釀3千多死。

近日社群媒體上流傳未經證實的影像，顯示安全部隊穿著防護裝備站在特殊卡車上，引發人們擔憂當局可能使用化學劑。根據國際法規定，神經毒劑和窒息劑等致命化學武器因設計用於殺人或造成嚴重持久傷害而被明令禁止。

去年8月，葉門部隊攔截了德黑蘭企圖運送給胡塞武裝的一批貨物。而上個月，伊朗國際電視台（Iran International）的一份報告暗示，伊朗伊斯蘭革命衛隊正在研發生物和化學武器。

這並非該地區首次出現化學武器使用的指控。在2022年伊朗抗議浪潮期間，示威現場曾出現「不明綠色氣體」，有影像拍到在示威者與安全部隊發生暴力衝突時，濃厚的綠色煙霧充斥街道。

拉梅爾指出：「這個地區有這樣的歷史。如果你看看海珊（Saddam Hussein），他在哈拉卜賈（Halabja）對5000人使用毒氣，殘忍地謀殺了他們，我擔心這與那起事件有相似之處。」

中東地區過去幾十年來已有多起經證實使用致命化學武器的案例，此次伊朗當局的行動引發國際社會對該地區人權狀況的再度關注。

