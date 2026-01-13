伊朗血腥鎮壓逾600死 外交部更新旅遊警示：在地5國人都平安

伊朗第二大城馬什哈德的大規模示威畫面。路透社



伊朗近年受到西方國家經濟制裁，通膨影響當地經濟，各地於去（2025）年12月28日出現示威行動，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）出動軍隊以實彈射擊鎮壓，至今已經超過600死，對此外交部已經於1月7日更新旅遊警示消息，目前在當地5位國人一切平安。

伊朗自去年底爆發的街頭示威仍未停止，全國斷網與血腥鎮壓的消息陸續傳出，外界關注伊朗政權變動。外交部發言人蕭光偉表示，外交部透過當地僑民、僑胞的網絡與在當地的國人保持聯繫，目前在伊朗的5位國人一切平安。

蕭光偉說明，外交部與轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫，並於1月7日更新旅遊警示訊息說明，伊朗發生民眾因經濟訴求引發的大規模抗議事件，衝突情勢未見平息，呼籲國人暫勿前往伊朗，已在伊朗的國人，務請注意自身安全。

蕭光偉表示，我國駐杜拜辦事處將依照相關的緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作，外交部也將持續密切關注當地情勢的發展，並且依據實際的情況滾動式調整旅遊警示資訊，並採取必要的因應措施。

