伊朗血腥鎮壓醫院「屍體堆積如山」 5歲童在母親懷內被射殺

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發表電視談話之後，鎮壓行動就變得異常暴力。（圖／美聯社）





多名參與伊朗抗議活動的民眾向CNN表示，他們在德黑蘭街頭目睹了前所未見的龐大人潮，以及極其殘酷的暴力行為。其中一名女性表示，她在醫院裡看到「屍體一具疊著一具」。還有參與示威的民眾表示，自從最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）9日發表談話之後，鎮壓行動就變得極端暴力。

一名年約60多歲的女性與一名年約70歲的男性描述，他們在8日、9日看到各個年齡層的民眾走上伊朗首都德黑蘭的街頭。然而，到了週五晚間，手持軍用步槍的安全部隊「殺害了許多人」。

伊朗抗議爆發背景

這波抗議活動始於去年12月28日，最初是在德黑蘭市集因嚴重通膨而爆發的示威行動，之後迅速擴散至超過100座城市，成為伊朗政權多年來面臨的最大挑戰。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於10日表示，美國支持伊朗人民；此前，美國總統川普也在9日重申，若伊朗安全部隊殺害抗議者，美方將對伊朗發動攻擊。

在網路持續遭到封鎖的情況下，德黑蘭另一個社區的示威者向CNN提供了罕見的第一手描述。他們表示，曾協助一名年約60多歲、在鎮壓行動中遭到重傷的男子。該男子雙腿內卡著約40片子彈碎片，手臂也骨折。

他們試圖將該名男子送往多家醫院救治，但表示當時的情況「完全失控、極度混亂」。

另有抗議者向CNN表示，街頭的人潮規模是他們一生中前所未見的，並形容當時的場面「美得令人難以置信，充滿希望」（unbelievably beautiful and hopeful）。

最高領袖發表談話 開始血腥鎮壓

然而，伊朗最高領袖哈米尼於9日晚間發表電視談話後，整體氛圍隨即轉變。抗議者表示，之後鎮壓行動迅速升高為極端暴力。

「遺憾的是，我們恐怕必須接受一個現實，那就是這個政權不會在沒有外部力量介入的情況下認輸下台。」一名抗議者向CNN表示。

一名伊朗社工指出，她於週五在德黑蘭參與抗議活動時，當局對示威者的攻擊讓情勢惡化成一場惡夢，「子彈、催淚瓦斯，反正你想得到的，他們全都開火，那真的非常恐怖。」

她表示，自己親眼目睹一名女孩被電擊器電擊頸部，「直到她昏迷為止」，而她同事的兒子也在多名死者之列。

伊朗醫護人員與目擊者也向親改革派媒體《IranWire》描述了其他令人不寒而慄的場景，醫護人員9日在設拉子（Shiraz），搶救一名頭部中彈的女性。

一段由《IranWire》分享的影片中，一名醫護人員說，「我這輩子從沒見過這種場面。這些毫無羞恥心的人對她的頭部和頸部開槍。你知道到目前為止我們有多少傷患嗎？」

一名位於伊朗東北部內沙布爾（Neyshabur）的醫師表示，安全部隊於週五從建築物頂端向抗議者開槍。一戶六口的路人家庭遭到射擊，一名年長婦人的看護在返家途中也中彈。

根據一名醫療消息人士指出，週四安全部隊在納賈法巴德（Najafabad）向民眾開火後，傷者被送往蒙塔澤里醫院（Montazeri Hospital）。

「民眾衝進醫院領回自己孩子的遺體，直接穿著原本的衣服就下葬了，」該名醫護人員表示。在伊朗穆斯林文化中，遺體通常會先清洗，再以白色棉布包裹後安葬。

死傷數據統計

總部設於美國的人權組織「人權活動者新聞社」（HRANA）於10日估計，過去14天內，至少有78名示威者死亡，另有38名安全部隊人員死亡，抗議行動至今總死亡人數至少為116人，死亡的示威者中至少有7人未滿18歲，另有至少 2,638人遭到逮捕。

HRANA統計，自12月28日抗爭爆發以來，已確認574處抗議點，涵蓋全國31個省、185座城市。

一名來自內沙布爾的伊朗醫師在一段由《IranWire》分享的語音訊息中指出，伊朗當局使用「軍用步槍」在當地殺害至少30人，其中包括孩童，一名5歲的孩子在母親懷中遭到射殺，攻擊行動造成大量傷者，當局甚至向行人與旁觀者開槍。

伊朗官方半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）10日引述地方官員說法指出，德黑蘭附近的巴哈雷斯坦郡（Baharestan）有100人因擾亂公共秩序與煽動「暴動」而遭到逮捕。

CNN指出，無法獨立查證死亡與逮捕人數的確切數字，已向伊朗駐美利益代表處（Iranian Interests Section）及伊朗外交部尋求回應。

